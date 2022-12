Gewinnen Sie zwei CDs mit Jazzkonzerten aus der Fabrik Stand: 15.12.2022 00:00 Uhr Hinter dem 15. Adventskalender-Türchen warten zweimal zwei neuveröffentlichte CDs der Reihe NDR Jazzkonzerte aus der "Fabrik" auf Sie.

"Live at Fabrik" heißt die neue CD-Reihe, die legendäre Jazzkonzerte für die Nachwelt festhält. Die neuesten Veröffentlichungen aus dem Herbst sind die Konzertmitschnitte des Multiinstrumentalisten Eddie Harris aus dem Jahr 1988 und den Bands der Brüder Michael und Randy Brecker von 1987.

Die "Fabrik" in Hamburg-Altona wurde zum Zentrum des Jazz

Wo einst Kriegsmunition hergestellt worden war, in einem gedrungenen, schildkrötenartigen Industriebau mit Kran vor der Tür an der Barnerstraße, gründeten Kunstmaler Horst Dietrich und Architekt Helmut Zeuner die "Fabrik" 1971 neu - als Kulturzentrum. Die Fabrik wurde einer der wichtigsten Orte für Jazz - nicht nur in Hamburg, sondern für den ganzen Norden.

Die NDR Jazzredaktion verlost zwei CD-Pakete mit diesen beiden CDs: "Michael Brecker Band & Randy Brecker Band - Live at Fabrik Hamburg 1987" und "Eddie Harris Quartet - Live at Fabrik Hamburg 1988".

Weitere Informationen Weitere Informationen zur CD-Reihe: NDR Konzerte aus der "Fabrik" Eine alte Munitionsfabrik in Hamburg-Altona wurde zum Zentrum des Jazz. Die Konzerte aus der "Fabrik" erscheinen jetzt auf CD. mehr

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Zur Teilnahme beantworten Sie einfach unsere Quizfrage und schicken das nachfolgende E-Mail-Formular ab!

Die Karten werden unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Die Gewinner erhalten im neuen Jahr Post von uns.

Einsendeschluss: Sonnabend, 24. Dezember 2022, 23.59 Uhr. Viel Glück!

Antwort In diesem Jahr feiert die NDR Jazzredaktion ein besonderes Jubiläum. In welchem Jahr wurde sie gegründet?: * Vorname: * Name: * Postadresse: * E-Mail-Adresse: Telefon: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 15.12.2022 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz Weihnachten