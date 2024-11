Adventskalender: Beatles-Podcast verlost Beatles-Quiz Stand: 01.12.2024 00:00 Uhr Die Beatles sind eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Der NDR Podcast "Becoming The Beatles" geht den Hamburger Jahren nach und verlost dazu ein Spiel. Machen Sie mit beim Quiz im NDR Adventskalender!

Der erste Auftritt der Beatles in einem Stripclub auf St. Pauli war ein totaler Reinfall. Trotzdem sagen die Liverpooler Jungs später: "Live waren wir nie besser" und John Lennon meinte einmal: "We grew up in Hamburg". Was ist da also auf dem Hamburger Kiez zwischen 1960 und 1962 passiert? Musikredakteur Ocke Bandixen begibt sich im sechsteiligen Doku-Podcast auf Spurensuche. Tauchen Sie ein in die Beatles-Welt und gewinnen Sie ein Spiel aus dem ars vivendi Verlag rund um die erfolgreichste Band der Welt mit weit über 600 Millionen verkauften Tonträgern.

Um mitzumachen, müssen Sie nur das nachfolgende Quiz richtig lösen.

