Test: Was taugen Felgenreiniger fürs Auto? von Niels Walker

Schicke Alufelgen sind bei vielen Autos längst Standard, doch sie brauchen gute Pflege: Bremsstaub und Straßendreck setzen sich schnell auf den Felgen fest. Selbst eine Fahrt durch die Waschanlage bringt da meist nicht viel. Markt hat deshalb vier Felgenreiniger ausprobiert:



Nigrin Felgen-Reiniger EvoTec, 7,59 Euro (15,18 Euro/Liter)

Aral Felgenreiniger Intensiv, 10,90 Euro (21,80 Euro/Liter)

Dr. Wack P21S High End, 20,42 Euro (27,23 Euro/Liter)

Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus, 19,95 Euro inklusive Schwamm und Handschuh (39,90 Euro/Liter)

Die Anwendung ist einfach

Alle getesteten Reiniger sind säurefrei und greifen deshalb weder die Felge noch den Reifen an. Die Anwendung ist bei allen ähnlich: Die Felgen mit dem Reiniger einsprühen, warten, bis sich der Reiniger lila verfärbt und dann mit einem Hochdruckreiniger oder einem Wasserschlauch abspritzen. Je nach Verschmutzungsgrad der Felge muss gegebenenfalls noch nachpoliert werden. Unsere Tester nutzten dazu ein Mikrofasertuch und erzielten gute Ergebnisse. Das war in unserem Vergleich bei allen Reinigern der Fall.

Vergleichssieger ist am teuersten

Das beste Ergebnis mit nur minimalem Politurbedarf lieferte der Reiniger von Sonax, der aber auch mit Abstand der teuerste ist. Aber auch die Ergebnisse mit den anderen Produkte waren respektabel. Wer das Nachpolieren nicht scheut, ist auch mit einem günstigen Produkt gut bedient.

Anwendung zu Hause ist verboten

Eins haben alle Felgenreiniger gemeinsam: Man darf sie nur dann benutzen, wenn das Grundwasser nicht gefährdet wird, also am besten in für die Autoreinigung zugelassenen Waschanlagen oder -plätzen. Grundsätzlich ist das Waschen von Fahrzeugen laut ADAC auf Privatgrund nur dann zulässig, wenn das entstehende Abwasser nicht in die Kanalisation oder ein offenes Gewässer gelangt, sondern auf dem Grundstück selbst absickert. Allerdings darf das Fahrzeug in diesem Fall nur mit klarem Wasser und einem Lappen oder Schwamm gereinigt werden, chemische Reinigungsmittel und Felgenreiniger sind bei der Wäsche untersagt.

