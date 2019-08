Stand: 02.08.2019 14:57 Uhr

Sicher grillen: So vermeiden Sie Unfälle von Wiebke Neelsen

Beim Grillen kann es zu gefährlichen Verletzungen und Verbrennungen kommen. Vor einem leichtfertigen Umgang mit den Gefahren warnt Dr. Michael Wünning, Leiter der Zentralen Notaufnahme am Hamburger Marienkrankenhaus. Der Mediziner hat in den vergangenen Jahren eine Zunahme der Unfälle am Grill beobachtet. Der Mediziner gibt Tipps für mehr Sicherheit am Grill.

Stichflammen am Grill vermeiden

Beim Grillen können gefährliche Stichflammen entstehen, wenn man Grillanzünder in die heiße Glut gießt oder Marinade vom Fleisch ins Feuer tropft. Beides sollte man vermeiden, rät Dr. Wünning. Auch bei Gasgrills können Stichflammen auftreten. Wichtig: Das Gas nicht zu schnell aufdrehen und die Flamme möglichst schnell entzünden. Sonst kann sich Gas im Grill aufstauen und bereits ein kleiner Funken eine Explosion auslösen.

Vorsicht vor Kohlenmonoxid-Vergiftung

Wer einen Grill bei schlechtem Wetter in der Wohnung abkühlen lässt, riskiert eine Vergiftung durch Kohlenmonoxid. Dazu kann es kommen, wenn die Kohle in der Wohnung nachglüht oder beim Gasgrill die Gaszufuhr nicht komplett abgeschaltet wurde. Zur Sicherheit sollte man den Grill auch bei schlechtem Wetter auf dem Balkon oder der Terrasse abkühlen lassen, rät Experte Dr. Wünning.

Verletzungen vor und nach dem Grillen

Beim Grillen kommt es nicht nur zu Verbrennungen, sondern auch zu diversen anderen Verletzungen, zum Beispiel



Schnittverletzungen beim Vorbereiten des Grillgutes

Stichverletzungen durch Hantieren mit Schaschlikspießen

Haut- und Augenverletzungen durch abplatzende scharfe Metallborsten beim Reinigen des Grills

Außerdem können Grills beim Zubereiten des Grillguts oder beim Reinigen umkippen. Wichtig ist daher, dass der Grill absolut sicher aufgestellt wird.

Verbrennungen durch schlecht isoliertes Grillzubehör

Eine häufige Gefahrenquelle beim Grillen ist schlecht oder gar nicht isoliertes Zubehör, etwa Zangen oder Gemüsekörbe. Bestehen sie komplett aus Metall, werden sie beim Kontakt mit dem Grill nach einiger Zeit heiß. Schon das Anfassen einer Zange kann dann eine schwere Verbrennung hervorrufen. Schutz bieten feuerfeste Grillhandschuhe oder Zangen mit einem Griff aus isolierendem Material wie Plastik oder Holz.

