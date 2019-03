Stand: 01.03.2019 11:50 Uhr

Schokocreme ohne Palmöl: Schmeckt das?

Reporter Uwe Leiterer macht einen weiteren Selbstversuch: Nach seinem Verzicht auf Zucker, Fleisch und Plastik versucht er nun, den Kauf von Produkten mit Palmöl zu vermeiden. Den Anstoß haben seine Kinder gegeben - dem Regenwald, den Orang-Utans und der eigenen Gesundheit zuliebe. In einem Blog berichtet Uwe Leiterer jede Woche über seine Erfahrungen.

von Uwe Leiterer

Wenn man sich im Kollegen-, Freundes- oder Familienkreis über Palmöl unterhält, sind sich eigentlich alle einig: Palmöl in Lebensmitteln muss nicht sein. Ausnahme: Schokocremes. Das liegt am Marktführer Nutella. Das meiste Fett in dieser Schokocreme stammt vom Palmöl. Doch ist Palmöl tatsächlich verantwortlich für den Geschmack des beliebten Aufstrichs?

Der Geschmackstest

Ich habe vier palmölfreie Schokocremes gekauft und sie zusammen mit Nutella von einer beinharten Jury geschmacklich testen lassen - meinen Töchtern. Beide sind Nutella-Fans. Für Nutella gaben sie 100 Geschmackspunkte. Schmeckte die Alternative nicht so gut, gaben sie weniger Punkte, schmeckte sie besser, gaben sie mehr Punkte. Die Gesamtpunktzahl habe ich dann gemittelt.

Flora Nusscreme

Genau wie Nutella enthält Flora Nusscreme 13 Prozent Haselnüsse. Auch der Zuckergehalt ist mit 54 Prozent recht ähnlich (Nutella 56 Prozent). Die verwendeten Öle sind aus Sonnenblumen und Raps. Trotzdem kommt der Geschmack für meine beiden Testerinnen nicht an den Marktführer heran. Sie empfinden Flora Nusscreme als zu wenig schokoladig und zu süß. Mit 4,84 Euro (Nutella 2,79 Euro) für 500 Gramm ist die Creme fast doppelt so teuer wie der Marktführer.

Bewertung: 77,5 Punkte

Nudossi

Der Name Nudossi stammt aus der ehemaligen DDR. Nach der Wende wurde die Creme wiederentdeckt - mit neuer Rezeptur, aber immer noch einem hohen Haselnussanteil von 36 Prozent. Das Produkt kostet 5,31 Euro für 500 Gramm. Als Öl kommt Sonnenblumenöl zum Einsatz. Das setzt sich etwas auf der Oberfläche ab. Laut Aufschrift ist das dem Nussanteil geschuldet und wird durch umrühren leicht beseitigt. Der hohe Haselnussanteil macht sich auch im Geschmack bemerkbar. Meine Töchter bemängelten, dass Nudossi gar nicht nach Schokolade schmecke.

Bewertung: 55 Punkte

Grashoff Chocolat

Grashoff, ein Unternehmen aus Bremen, geht einen anderen Weg. Dort sind keine Haselnüsse enthalten, dafür kommt eine belgische Schokoladencreme zum Einsatz. Die Creme ist recht teuer: 7,98 Euro für 500 Gramm. Raps-, Shea- und Kokosöl gehören zur Rezeptur. Grashoff Chocolat schmeckt daher extrem schokoladig und kam bei meinen Töchtern sehr gut an - besser als Nutella.

Bewertung: 107,5 Punkte

Nociolata

Nociolata ist das einzige Bioprodukt in unserer Stichprobe und damit auch oft in Bioläden zu finden. Der Preis ist dementsprechend hoch: 8,68 Euro für 500 Gramm. In Nocciolata kommen 16 Prozent Haselnüsse zum Einsatz, das verwendete Öl ist aus Sonnenblumen hergestellt. Der Geschmack ist haselnussig, trotzdem kommt laut Bewertung meiner Töchter immer noch der Schokogeschmack durch.

Bewertung: 87,5 Punkte

Fazit: Alles eine Frage des Preises

Schokocremes sind der Albtraum aller Ernährungsmediziner: hoher Zuckeranteil, gepaart mit hohem Fettanteil. Davon sollte man einfach nicht zu viel essen. Wer eine Schokocreme essen möchte, die ohne Palmöl hergestellt wurde, aber trotzdem mit dem Branchenprimus Nutella mithalten kann, muss fast den dreifachen Preis bezahlen. Deshalb mein Tipp, der sowohl den Geldbeutel, Regenwaldschützer und auch Ernährungsmediziner zufriedenstellen kann: Wenn etwas drei Mal so viel kostet, dann isst man nur ein Drittel davon. Meine Töchter fanden den Vorschlag allerdings nicht ganz so gut.

