Outlet-Center: Oft schlechtere Qualität als im Fachhandel

Markenware für teils deutlich reduzierte Preise: Das erwarten Verbraucher vom Einkauf in Outlet-Centern. Aber sind die Produkte wirklich die gleichen wie die im konventionellen Geschäft?

von Ann-Brit Bakkenbüll

In einer Stichprobe hat die Redaktion für den NDR Beitrag "Dürfen die das? Was Dir im Outlet angedreht wird" Kleidungsstücke namhafter Markenhersteller in einem Outlet-Center im schleswig-holsteinischen Neumünster gekauft. Eine Textilexpertin der Hochschule Macromedia Hamburg hat die Produkte auf ihre Qualität hin geprüft. Sie stellte fest, dass die Outlet-Mode im Vergleich zu ähnlichen Produkten aus dem stationären Handel von zum Teil minderwertiger Qualität war. Geprüft wurden:



eine Damen-Bluse von Ralph Lauren für 83 Euro im Outlet-Store und ein ähnliches Modell für 119,95 Euro aus dem Concept-Store in Hamburg

ein Herren-Poloshirt von Lacoste für 66 Euro im Outlet-Store und ein ähnliches Modell für 100 Euro

eine Jeans Levis 501 als Cropped-Modell für 83 Euro im Outlet und für 109,95 Euro im Geschäft

Qualitätsunterschiede bei Jeans und Hemden festgestellt

Die Verarbeitung der Herren-Poloshirts von Lacoste war gleich gut. Allerdings fiel auf, dass das verwendete Material des Shirts aus dem Outlet von geringerer Qualität war. Von Lacoste hieß es hierzu ganz grundsätzlich: "Weil der Produktionsprozess hauptsächlich von Hand erfolgt, können kleine Unterschiede auftreten, vor allem zwischen unterschiedlichen Farben."

Die Qualität der Damenblusen von Ralph Lauren wich nicht voneinander ab. Nur die Etiketten waren verschieden. Handelt es sich also um eine extra fürs Outlet produzierte Kollektion? Auf diese Frage hat Ralph Lauren nicht geantwortet.

Am deutlichsten waren die Qualitätsunterschiede bei Levis, die Verarbeitung beim Outletprodukt war deutlich schlechter. So war unter anderem die Stichlänge bei den Innennähten breiter. Das bedeutet, dass die Jeans an diesen Stellen schneller ausfranst. Das Etikett der Outlethose bestand zudem aus Papier und nicht - wie bei der Jeans aus dem Shop - aus Leder. Levis betonte in einer Stellungnahme: "Wir stehen hinter der Qualität der im Outlet angebotenen Produkte".

Wettbewerbszentrale: "Irreführende Werbung"

Verwirrend sind vor allem die Preise im Outlet-Center. So sind auf vielen Produkten unverbindliche Verkaufspreise angegeben, die auch als vermeintliche Ursprungspreise interpretiert werden können. Die Wettbewerbszentrale sieht das kritisch und wünscht sich für Verbraucher eindeutigere Deklarationen. Außerdem wird manchmal ein sogenannter MRRP-Preis ausgewiesen. Dieser ist in Deutschland unüblich und vielen Kunden nicht als eine Art unverbindliche Preisempfehlung geläufig. Hersteller Levis erklärt dazu: "MRRP steht für Manufacturer’s Recommended Retail Price. Diesen Preis empfehlen wir unseren Haupt-Stores und der Online-Seite."

Outlet-Center: Beliebt in der Textilbranche

Bei sogenannten Outlet-Centern, kurz Outlets genannt, handelt es sich um eine spezielle Form des Handels. Dabei befinden sich viele Läden in einheitlich gestalteten Gebäuden oder Anlagen mit in der Regel mindestens 5.000 Quadratmetern und 20 Outlet-Stores. Hersteller können in Outlet-Stores zum Beispiel Auslaufmodelle, Zweite-Wahl-Produkte, Überschussprodukte und Testprodukte für die Marktforschung anbieten.

Die am häufigsten vertretene Branche ist die Bekleidungsindustrie mit einem Anteil von 60 bis 70 Prozent an allen Outlet-Centern. 10 bis 20 Prozent entfallen auf Schuhe und Lederwaren. Oft werden außerdem Haushaltsartikel, Uhren, Schmuck, Sportartikel, Porzellan und Heimtextilien angeboten.

