In Deutschland haben die Bundesländer in gut 400 Kommunen die Mietpreisbremse angeordnet - im Norden etwa Hamburg und Bremen. In Niedersachsen gilt sie in neunzehn Städten und Gemeinden, darunter Hannover, Göttingen, Braunschweig, aber auch Lüneburg und Buxtehude, oder Wangerooge und Juist. Mecklenburg-Vorpommern hat die Bremse nur für Rostock und Greifswald aktiviert - und Schleswig-Holstein gar nicht: da hält man die Mietpreisbremse für sinnlos.

Die Mieten sind in den vergangenen zehn Jahren trotzdem gestiegen. Insbesondere in Gegenden mit hohem Zuzug, so wie Universitätsstädte und Ballungsgebiete. Mehr als die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete. Studien sagen: jeder dritte Mieter gibt mehr als ein Drittel seines Einkommens nur für die Miete aus. Wohnraum ist knapp, deshalb teuer, und ein Ende des Anstiegs nicht in Sicht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat untersucht, dass Mieter ohne Mietpreisbremse zwei bis vier Prozent mehr für ihre Wohnungen zahlen würden. In Städten mit Mietpreisbremse sind demnach die Mieten stärker gestiegen als in Städten ohne die Bremse.