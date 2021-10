Lieferengpässe vor Weihnachten: Geschenke frühzeitig kaufen Stand: 26.10.2021 09:47 Uhr Seit Monaten sind manche Waren in Deutschland knapp. Das liegt an den Problemen der weltweiten Lieferketten, vor allem in Asien. Geschenke sollten rechtzeitig besorgt oder Alternativen geprüft werden.

Wer zu Weihnachten ganz bestimmte Wünsche erfüllen will oder selbst hat, der sollte sich möglichst früh darum kümmern, die Geschenke zu besorgen. Einige Waren sind oft nicht oder erst mit sehr viel Verzug lieferbar. Das Problem sind meist einzelne Teile, die für die Endmontage in Deutschland benötigt werden. Die Produktion in Fernost kommt nach dem Corona-bedingten Lockdown kaum hinterher.

Im September klagten einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zufolge 74 Prozent aller befragten Einzelhändler über Lieferprobleme. Zudem seien Frachtraten in der Schifffahrt deutlich erhöht worden, zum Teil sind die zehnfachen Preise im Vergleich zum Vorjahr zu zahlen. Manches Weihnachtsgeschenk werde vielleicht nicht lieferbar sein oder teuer werden.

Fahrräder und Spielzeuge sind knapp

So sind besonders Fahrräder knapp. Das Angebot an günstigen und mittelpreisigen Rädern ist zurückgegangen. Im Fahrradeinzelhandel berichteten laut Umfrage alle Unternehmen von Problemen bei ihren Bestellungen. Daher gehen die Preise für verfügbare Fahrräder nach oben.

Nils Hartfelder, Geschäftsführer des gleichnamigen Spielzeugunternehmens aus Hamburg, sagte NDR 2: "Wir kriegen nicht mehr die Ware, die wir haben wollen und schon gar nicht in den Mengen, die wir haben wollen." Die Situation werde sich noch "erheblich zuspitzen".

Smartphones, Konsolen und Tablets zum Teil ausverkauft

Die Ifo-Umfrage sieht auch große Probleme bei Baumärkten und Möbelhäusern. Dort zeigen sich die Nachwirkungen der großen Holznachfrage im ersten Halbjahr 2021: Nicht alles ist immer verfügbar und die Preise sind gestiegen. Ähnliches gilt für elektrische Geräte und die Unterhaltungselektronik. Chips und Halbleiter sind knapp. Ob das aktuelle Smartphone-Modell, die neueste Spielekonsole oder das top ausgestattete Tablet wie gewünscht unterm Baum liegen kann, ist also fraglich. Einige sind schon seit Monaten ausverkauft.

Im Kfz-Handel gibt es Lieferprobleme insbesondere bei Elektroautos. Auch Zulieferbetriebe wie Continental und Webasto haben mit den Engpässen zu kämpfen. Ein neues Auto oder ein topmoderner Kühlschrank zu Weihnachten? Das wird nicht in allen Fällen klappen. Bis zum Jahresende wird sich an der Liefersituation nicht viel ändern.

Unbedingt Preise vergleichen - online und im Geschäft

Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen empfiehlt beim Geschenkekauf: "Wenn es das jetzt gibt, sollte man es auch jetzt kaufen." Sie rät jedoch von Panikkäufen ab. Die Kunden sollten stattdessen sorgfältig vorgehen und Preise vergleichen. "Oft sind die Preise im Laden gar nicht so hoch wie gedacht, weil die Einzelhändler ihre Marge schon früh fest einkalkuliert haben," so Husemann. Einige Online-Anbieter dagegen versuchen, von der Nachfrage zu profitieren und rufen "Mondpreise" auf.

Tipps zum Geschenkekauf: Lieferzeiten beachten und Alternativen suchen

Bei einer Bestellung sollten die Kunden - online wie im Laden - immer das voraussichtliche Lieferdatum beachten. So lassen sich Terminschwierigkeiten von vornherein erkennen. Auch die Versandkosten sollten geprüft werden. Oft sind sie nicht auf den ersten Blick zu sehen. Und: Ist eine Ware aktuell nicht verfügbar, bieten viele Online-Portale die Möglichkeit, sich eine automatische Benachrichtigung einzurichten, die anzeigt, wann der Artikel wieder da ist. Gutscheine sind in der aktuellen Situation eine Alternative, damit der zu Beschenkende nicht leer ausgehen muss. Auch gebrauchte Waren auf Second-Hand-Plattformen kommen als Geschenke infrage, denn diese Produkte haben die Lieferkette des Handels bereits hinter sich. Dann kann auch das Kinderfahrrad vom Wunschzettel Realität werden.

Bücher sind eine gute Wahl, aber bald wohl teurer

Das Buch als klassisches Weihnachtsgeschenk wird von den Lieferproblemen eher nicht betroffen sein. Die Vorräte reichten wohl bis zu den Feiertagen, so der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Allerdings ist Papier mittlerweile knapp, sodass die Preise auch dort angestiegen sind. Diese Mehrkosten geben Druckereien an die Verlage weiter. Langfristig könnten Bücher also teurer werden.

Bahn und Post bereiten sich vor

Damit zumindest lieferbare Waren schneller ankommen, will die Deutsche Bahn vor Weihnachten mehr Güterzüge einsetzen. Die Deutsche Post rechnet auch in diesem Jahr mit einem erneuten Rekord bei der Zahl der ausgelieferten Pakete. Schon 2020 hatte die Post mit rund 1,6 Milliarden Paketen einen neuen Rekordwert verbucht - bedingt auch durch den Boom im Online-Handel und den Lockdown in der Corona-Pandemie.

