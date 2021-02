Kurkuma: Gesunde Wurzel aus der asiatischen Küche Stand: 02.02.2021 15:42 Uhr Die Wurzel aus der Familie der Ingwer-Gewächse ist in der asiatischen Küche weit verbreitet und soll viele gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Bei uns wird Kurkuma meist als Pulver verwendet.

Eine Wirkung ist unbestritten: Kurkuma färbt kräftig und anhaltend gelb-orange. Außerdem soll die Pflanze zahlreiche positive Effekte im Körper auslösen und gilt vielen inzwischen als Superfood. Bekannt ist Kurkuma - auch Gelbwurz genannt - vor allem als wesentlicher Bestandteil der Gewürzmischung Curry, dem es die gelbe Farbe gibt.

Überwiegend getrocknet im Handel

Der Handel bietet Kurkuma überwiegend als Gewürzpulver an, das in einem geschlossenen Behälter dunkel und kühl aufbewahrt werden sollte. Sonst verliert es schnell an Aroma. Sein Geschmack ist nicht sehr kräftig, leicht bitter und etwas scharf. Häufig steht Kurkuma auf der Zutatenliste asiatischer Gerichte, vielfach in Verbindung mit Ingwer.

Andere Lebensmittel mit Kurkuma färben

Seine Eigenschaft kräftig zu färben, lässt sich - sparsam dosiert - auch bei anderen Lebensmitteln wie Reis, Nudeln oder Teigen nutzen. So dient es manchmal als Ersatz für Safran. Da Kurkuma wenig wasserlöslich ist, kommt die Farbe erst in Verbindung mit Fett voll zur Geltung. Erhitzt man es - etwa in heißem Öl - jedoch zu hoch, wird es braun und bitter.

Kurkuma und Ingwer ähneln sich

Als frische Ware erinnert Kurkuma stark an Ingwer. Von der Kurkuma-Pflanze werden ebenfalls die häufig bizarr geformten Neben-Wurzelstöcke genutzt. Unter der dünnen braun-orangen Schale der sogenannten Rhizome verbirgt sich eine saftig-fleischige Pflanzenfaser. Kurkuma wird dünn geschält oder abgeschabt und fein gerieben. Bei Bio-Ware genügt es, die Wurzel gründlich zu waschen. Wer beim Verarbeiten auf Handschuhe verzichtet, riskiert gelb gefärbte Haut an den Händen.

Curcumin als entscheidender Bestandteil

Neben Farbe und Würzkraft werden Kurkuma zahlreiche gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben. Traditionell gilt es als verdauungsfördernd und hilfreich gegen Blähungen. Die Wirkung beruht überwiegend auf dem Stoff Curcumin, der auch für die gelbe Farbe sorgt und unter dem Kürzel E100 als färbender Zusatzstoff gelistet ist.

Wirksam gegen schwere Krankheiten?

Curcumin soll auch bei entzündlichen Krankheiten, Alzheimer und sogar Krebs helfen und gut für die Blutgefäße sein. Verlässliche Nachweise für solche Wirkungen gibt es kaum. Labor- und Tierversuche wiesen zwar in diese Richtung, die Wirkung bei Menschen ist jedoch wenig überprüft.

Vom Körper schlecht aufzunehmen

Ein Problem besteht darin, dass Curcumin kaum wasserlöslich ist. Der Darm nimmt den Wirkstoff daher nur in geringen Mengen auf, vieles wird wieder ausgeschieden. Um eine Wirkung zu erzielen, müssten große Mengen eingenommen werden, ein Tee reicht kaum aus. Dann sind jedoch Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten nicht auszuschließen. Öl und schwarzer Pfeffer erhöhen die Aufnahme.

Kurkuma stammt aus tropischen Gebieten

Die Kurkuma-Pflanze stammt vermutlich aus Indien und wird seit Jahrtausenden als Würz- und Heilpflanze geschätzt. Das Grün benötigt viel Wärme und Feuchtigkeit, wächst bis zu einem Meter hoch und bildet je nach Sorte unterschiedlich farbige, kleine Blüten. Von den zahlreichen Kurkuma-Varianten wird überwiegend Curcuma longa als Gewürzpflanze genutzt.

