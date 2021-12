Gans zu Weihnachten kaufen: Auf Kennzeichnung achten Stand: 21.12.2021 17:30 Uhr Knuspriger Gänsebraten zählt in der Vorweihnachtszeit und zum Fest zu den beliebtesten Gerichten. Was sollte man beim Kauf einer Gans beachten?

Vom Martinstag am 11. November bis zu den Feiertagen kommen in Deutschland mehrere Millionen Gänse in den Handel. Viele Verbraucher legen Wert auf eine deutsche Gans aus artgerechter Tierhaltung, doch die Gänsemäster hierzulande können nur rund 14 Prozent des Bedarfs decken. Die restlichen Tiere stammen aus dem Ausland, die meisten aus Intensivhaltung in Polen oder Ungarn. Wer eine Gans aus artgerechter, heimischer Haltung kaufen möchte, sollte sie rechtzeitig vorbestellen.

Kennzeichnung: Bio-Siegel garantiert artgerechte Aufzucht

Verbraucher sollten beim Kauf genau auf die Bezeichnung der Ware achten. Oft täuschen Bilder mit Bauernhöfen oder Bezeichnungen wie "vom Bauernhof" oder "Landgans" vor, das Tier stamme aus artgerechter Haltung. Tatsächlich sagen diese allgemeinen Begriffe nichts über Produktion und Qualität aus. Dagegen stehen das Bio-Siegel oder die gesetzlich geschützten Kennzeichnungen "Freilandhaltung", "Bäuerliche Freilandhaltung" und "Bäuerliche Freilandhaltung unbegrenzter Auslauf" für eine artgerechte Aufzucht. Verbraucherschützer empfehlen, auf nicht eindeutig gekennzeichnete Produkte zu verzichten.

Herkunft: Günstige Import-Gänse oft schwer zu erkennen

Für deutsche Gänse können Händler deutlich mehr verlangen als für Importware. Deshalb käme es immer wieder vor, dass günstige Ware aus dem Ausland als heimische angeboten wird, sagt Mirko Pabel, Geschäftsführer von Dithmarscher Geflügel. Auch er wurde bereits Opfer eines Betruges. Metzgereimitarbeiter wurden dabei beobachtet, wie sie polnische Gänse auspackten und als Dithmarscher Gänse verkaufen wollten. Zu erkennen sind solche Umetikettierungen nur schwer, aber es gibt Warnzeichen:

Gänsebrust und Gänsekeulen sollten in der Regel deutlich teurer im Kilopreis sein als ganze Gänse. Der Arbeitslohn für die Zerlegung und die Kosten für die Entsorgung der Reste kommen dabei hinzu.

Die Nachfrage nach deutschen Gänsen ist so groß, dass sie kurz vor den Feiertagen in der Regel ausverkauft sind. Bietet ein Händler kurzentschlossenen Kunden direkt vor dem Fest noch eine deutsche Gans an, sollte die Herkunft kritisch hinterfragt werden. Das gilt insbesondere bei unverpackter Ware.

Bio-Gänse haben bessere Fleischqualität als Mastgänse

Wer sicher gehen möchte, dass die Tiere nicht unter schlechten Bedingungen gezüchtet wurden, kauft direkt beim Erzeuger oder bevorzugt Bio-Ware. Bio-Gänse leben mindestens 20 Wochen, erhalten Futter aus ökologischem Anbau, haben täglich Auslauf sowie stets Zugang zu einer Wasserfläche. Die längere Mastzeit und das Grünfutter wirken sich positiv auf die Qualität aus: Das Fleisch ist mit Fett durchwachsen - im Gegensatz zu Schnellmastgänsen, die wesentlich kürzer leben, konzentriertes Mastfutter bekommen und eine dicke äußere Fettschicht entwickeln.

Preis: Etwa 18 Euro pro Kilo für frische Gänse

Qualität hat auch beim Weihnachtsbraten ihren Preis. Frische Gänse aus artgerechter Haltung kosten im Durchschnitt 18 Euro pro Kilogramm. Bio-Geflügel ist in der Regel etwas teurer. In Supermärkten gibt es gefrorene Import-Gänse schon ab 5 Euro pro Kilo.

Tiefkühlware: Auf Stapelgrenze der Gefriertruhe achten

Wer Tiefkühlware kauft, sollte darauf achten, dass die Verpackung nicht beschädigt ist und nicht über die Stapelgrenze in der Gefriertruhe hinausragt. Diese Grenze ist an der Seite der Truhe mit einem Strich markiert. Gefrorene Ware sollte laut Etikett noch mindestens ein Jahr lang haltbar sein. Vor der Zubereitung muss die Gans rechtzeitig langsam im Kühlschrank auftauen, das kann bis zu 24 Stunden dauern.

Dieses Thema im Programm: Die Tricks | 06.12.2021 | 21:00 Uhr