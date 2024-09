Fleischsalat: Wie lässt sich Qualität erkennen? Stand: 09.09.2024 17:23 Uhr Fleischsalat ist als Brotaufstrich beliebt. Die Produkte unterscheiden sich jedoch nicht nur im Preis. Welche Unterschiede gibt es bei den Zutaten? Und was bedeutet die Zusatzbezeichnung "Delikatess"?

von Saskia Engels

Die Zutaten für einen Fleischsalat sind schnell aufgezählt: in dünne Streifen geschnittene Schinkenwurst, ähnlich fein geschnittene Gurken, Mayonnaise. Das Ganze wird mit Gewürzen und Gurkenwasser abgeschmeckt und wer mag, mischt noch frische Kräuter unter den Salat.

Beliebter Feinkostsalat in unterschiedlichen Varianten

Fleischsalat zählt in Deutschland zu den beliebtesten Feinkostsalaten. Jeder Supermarkt und jeder Discounter hat ihn im Kühlregal, oft sogar von verschiedenen Herstellern und in verschiedenen Varianten. Nach den Leitzsätzen für Feinkostsalate muss ein normaler Fleischsalat mindestens 28 Prozent Fleischerzeugnisse enthalten - in der Delikatessvariante müssen es mindestens 34 Prozent sein.

"Delikatess-Fleischsalat": Was steckt dahinter?

Hinzu kommen bei normalem Fleischsalat maximal 25 Prozent Gewürzgurken und im Delikatessprodukt höchstens 16 Prozent. Entsprechend muss der Fleischanteil in der Delikatess-Variante mindestens ein Drittel betragen. Viele Hersteller halten exakt diese Angaben ein, um ihren Fleischsalat mit dem Zusatz "Delikatess" zu bewerben. Das Fleisch darin besteht meist aus Brühwurst wie Lyoner oder Schinkenwurst.

Fleischsalatgrundlage oder Fleischbrät in günstigen Varianten

Doch es gibt auch kostengünstigere Varianten: Statt Brühwurst dürfen Hersteller auch günstigere Varianten in ihrem Fleischsalat verarbeiten, nämlich Fleischsalatgrundlage oder Fleischbrät. Anders als in einer Lyoner oder Schinkenwurst dürfen hier noch zwei Prozent Stärke beigemengt werden sowie zwei bis fünf Prozent Bindegewebe. Dazu zählen auch Knorpel oder Sehnen. Die sogenannte Fleischsalatgrundlage findet man häufig in besonders günstigen Produkten.

Konservierungsstoffe und Stabilisatoren in industriell hergestellten Produkten

Durch die Zutaten Wurst und Mayonnaise ist Fleischsalat ein leicht verderbliches Lebensmittel. Ohne Konservierungsstoffe und Stabilisatoren kommt kein fertig abgepackter Fleischsalat aus. Bis zu sieben verschiedene Zusatzstoffe sind in dem Fertigprodukt enthalten, damit neben der Haltbarkeit Konsistenz, Farbe und Geschmack stabil bleiben.

Brotaufstrich mit viel Fett und Kalorien

Auf manchen Produkten findet sich bereits ein Nutriscore, der das Produkt im ungesunden roten Bereich bei Stufe "D" einordnet. Reichliche Mengen an Fett finden sich in der Mayonnaise und Wurst, die machen das Produkt hochkalorisch und eher zu einem Genussmittel. Hinzu kommen enthaltene Nitritsalze, von denen man besser wenig konsumieren sollte. Außerdem finden sich je nach Rezeptur zwischen fünf und acht Gramm Zucker pro 100 Gramm in den Salaten. Jeder Fleischsalat hat jedoch eine etwas andere Rezeptur. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Nährwerte und die Zutatenliste.

