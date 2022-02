FFP2-Masken: Wo muss ich sie tragen?

In Niedersachsen gilt die FFP2-Maskenpflicht sowohl im öffentlichen Nah- und Fernverkehr als auch im gesamten Einzelhandel und damit auch in Supermärkten, Drogerien und Apotheken. Auch auf Demonstrationen ist die FFP2-Maske landesweit Pflicht.

In Hamburg gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im Einzelhandel - mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Auch im öffentlichen Nahverkehr ist sie vorgeschrieben.

In Schleswig-Holstein bleibt es dagegen bei einer Empfehlung zum Tragen einer FFP2-Maske. Sowohl im Einzelhandel als auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr reicht also eine OP-Maske aus, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

In Mecklenburg-Vorpommern gilt eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel - mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs. Dort und in öffentlichen Verkehrsmitteln genügt eine OP-Maske. Mit der Corona-Ampel gibt es aber eine zusätzliche Warnstufen-Regelung. Steht diese auf "rot", gilt die FFP2-Maskenpflicht unter anderem auch in Kinos, Theatern und Innenbereichen von Zoos.

In den übrigen Bundesländern können bezüglich der FFP2-Maskenpflicht wiederum andere Regeln gelten.

FFP2-Masken bestehen aus mehreren Lagen dichter Filtermaterialien und halten so besonders viele Aerosole, also kleinste Tröpfchen in der Atemluft zurück. Dadurch bieten sie einen sehr effektiven Schutz vor einer Corona-Infektion. Einer Studie des Göttinger Max-Planck-Instituts zufolge beträgt das Infektionsrisiko im Innenraum auf kurze Distanz mit einer korrekt getragenen FFP2-Maske auch nach 20 Minuten nur 0,1 Prozent. Sitzt die Maske schlecht, liegt das Infektionsrisiko bei etwa 4 Prozent. Zum Vergleich: OP-Masken mit guter Passform senken das Risiko auf maximal 10 Prozent.

Ihre volle Schutzwirkung können FFP2-Masken nur erreichen, wenn die gesamte ein- und ausgeatmete Luft durch die Maske strömt. Dazu müssen die Ränder der Maske dicht am Gesicht anliegen. Ein formbarer Nasenbügel, der eng an die Nase gedrückt werden muss, sorgt für guten Sitz. Wenn die Maske gut anliegt, bewegt sie sich beim Atmen. Ein Bart schränkt die Funktion der Maske deutlich ein, da die Luft zwischen den Haaren durchströmen kann. Woran Verbraucher erkennen können, ob eine Maske gut und dicht sitzt, erklärt Stiftung Warentest.

Die Masken werden unter anderem in Apotheken, Drogeriemärkten und Supermärkten angeboten. Pro Stück sind sie ab etwa 1 Euro zu bekommen. Wer größere Mengen kauft, zahlt meist weniger. Masken, die deutlich billiger angeboten werden, sollten besonders kritisch geprüft werden. Wer in Sachen Qualität auf Nummer sicher gehen will, wirft vor dem Kauf der FFP2-Masken ein Blick in den Testbericht der Stiftung Warentest.

FFP steht für "Filtering Face Piece", auf Deutsch "Filtrierende Gesichtsmaske". Drei Schutzklassen definieren das Rückhaltevermögen: FFP1, FFP2 und FFP3. Zum Schutz vor dem Coronavirus sind mindestens Masken der Klasse FFP2 notwendig, wirkungsvoller sind Masken der Klasse FFP3.

Ja, der Handel bietet solche Masken an, sie sind allerdings laut Stiftung Warentest keine gute Wahl. Bei einem Test im Dezember 2021 fielen alle Modelle durch, weil der Atemkomfort nicht ausreichend beziehungsweise der Atemwiderstand zu hoch war. OP-Masken sind deshalb im Schulalltag laut Stiftung Warentest die bessere Wahl.

Die Masken sind in der sogenannten Trichter-Form geschnitten - im Unterschied zur rechteckigen Form von OP-Masken. Beim Kauf auf die CE-Kennzeichnung achten, zu der auch eine vierstellige Zahl für eine derzugelassenen Prüfstellen gehört - zum Beispiel "CE 0158". Diese Masken entsprechen der EU-Norm EN 149. Masken mit den Kennzeichnungen KN95 (chinesische Norm) oder N95 (amerikanische Norm) genügen zwar nicht dem deutschen FFP2-Standard, ihre Filterleistung ist aber vergleichbar.

Bei Überprüfungen werden immer wieder Masken entdeckt, die zwar das CE-Zeichen tragen, dem Standard aber nicht entsprechen. Hinweise können überschriebene Kennzeichnungen, der Aufdruck mehrerer Standards wie FFP2, KN95, GB 2626 oder N95, erkennbar dünnes Material oder bereits geöffnete Verpackungen sein. Gute Fälschungen sind für Laien jedoch kaum zu erkennen.

Grundsätzlich sollten FFP2-Masken nur einmal verwendet werden. Das gilt beim professionellen und langen Einsatz, etwa während eines Acht-Stunden-Arbeitstages. Private Nutzer verwenden die Masken meist nur kurzzeitig, etwa im Supermarkt. Viele Experten sehen kein Problem darin, sie im privaten Gebrauch mehrfach zu nutzen. Danach sollten sie jeweils möglichst luftig an einem Haken aufgehängt und bei Zimmertemperatur getrocknet werden.

FFP2-Masken dürfen nicht gewaschen oder heiß gebügelt werden. Der Filterstoff würde dabei einen erheblichen Teil seiner Wirkung verlieren. Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule und der Universität Münster hat jedoch gezeigt, dass nach sieben Tagen nahezu alle infektiösen Coronaviren verschwunden sind. Die Forscher raten deshalb dazu, Masken nicht an zwei aufeinander folgenden Tagen zu tragen, sondern möglichst sieben markierte Masken nacheinander zu verwenden.