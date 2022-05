Stand: 18.05.2022 15:35 Uhr Was Sie über E-Scooter wissen müssen

Seit einigen Jahren sieht man immer häufiger elektrisch betriebene Roller auf norddeutschen Straßen. Vor allem junge Leute greifen in Städten auf sie zurück, um kurze Strecken zurückzulegen. Verschiedene Firmen bieten Leih-Roller an. Was müssen Nutzerinnen und Nutzer wissen, wenn sie auf E-Scootern unterwegs sind?