Duftstoffe im Weichspüler können Allergien auslösen Stand: 29.10.2020 13:54 Uhr Weichspüler sollen verhindern, dass sich Textilien nach der Wäsche rau und hart anfühlen. Die meisten Weichspüler enthalten aber Duftstoffe und Konservierungsstoffe, die Allergien auslösen können.

von Romy Hiller

Weichspüler sind unter anderem in Sorten "Aprilfrisch", "Blütentraum" oder "Parfum Deluxe" erhältlich. Einige Hersteller versprechen besonders lange Frische. Für Allergologen sind solche Versprechen ein Alarmsignal: Denn für den Frische-Effekt sorgen in der Regel Duftstoffe und Konservierungsstoffe - und die gehören zu den Stoffen, die besonders häufig Allergien auslösen.

An einer sogenannten Kontaktallergie erkranken im Laufe ihres Lebens 10 bis 15 Prozent der Menschen in Deutschland. Typische Symptome sind Juckreiz, Bläschen, Ekzeme. Für 26 Duftstoffe gibt es in Europa derzeit eine Deklarationspflicht. Dermatologen vermuten jedoch, dass auch andere Duftstoffe Allergien auslösen und raten deshalb von Weichspülern ab.

Allergene überwinden Hautbarriere bei Neurodermitis

Je mehr Allergene ein Weichspüler enthält, umso problematischer ist die Verwendung für Menschen mit empfindlicher Haut. Wer an Hautkrankheiten wie Neurodermitis leidet, sollte besonders zurückhaltend mit dem Einsatz von Weichspülern sein: Ist die natürliche Hautbarriere nicht intakt, können die Allergene leichter in die Haut eindringen und im Körper Reaktionen auslösen.

Nicht für Veganer: Tenside aus Rindertalg im Weichspüler

Nach der Wäsche können sich Handtücher und Pullover rau und hart anfühlen. Das verhindern Weichspüler, indem sie sich wie ein Schmierfilm um die Faser legen. Dazu werden sogenannte kationische Tenside verwendet. Diese Substanzen werden zum Teil aus pflanzlichen Fetten wie Palmöl gewonnen, in den meisten Fällen aber stammen sie aus der Fleischproduktion, erklärt Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Verbraucherschützer kritisieren, dass die Tenside aus Rindertalg nicht als solche klar deklariert werden müssen, und dies vor allem für Vegetarier und Veganer ein Problem darstelle.

Weitere Informationen Die Tricks der Waschmittelindustrie Jo Hiller deckt mit Wissenschaftlern, Verbraucherschützern und Hygiene-Experten die Tricks im Waschmittel-Regal auf. mehr

Dieses Thema im Programm: Die Tricks | 02.11.2020 | 21:00 Uhr