Busreisen in Corona-Zeiten: Was fährt wo?

Die Corona-Pandemie hat nicht nur den Flugverkehr weitgehend lahmgelegt, sondern auch Reisen mit dem Bus gestoppt. Touren ins Ausland wurden wegen der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes und Einreiseverboten von Nachbarstaaten abgesagt. Auch auf innerdeutschen Strecken fuhr kein Reisebus mehr mit Urlaubern an Bord. Während der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) mit Bussen und Bahnen in Städten und Regionen überwiegend weiter rollte und auch die Züge der Bahn bundesweit unterwegs waren, stellten die meisten Fernbus-Anbieter den Verkehr ein.

Fernbusse fahren bald wieder

Von Freitag, 28. Mai, an nimmt Marktführer Flixbus den Betrieb auf einigen innerdeutschen Strecken mit zunächst knapp 50 Haltepunkten wieder auf. Passagiere müssen während der gesamten Fahrt einen Mund-Nasen-Schutz tragen und an Haltestellen sowie beim Ein- und Aussteigen den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Die Busse sollen nach jeder Tour desinfiziert werden, kündigte das Unternehmen an.

Wann sind Busreisen erlaubt?

Organisierte touristische Busreisen, also auch Tagestouren oder Gruppenfahrten, dürfen inzwischen wieder teilweise stattfinden. Über die Bedingungen entscheiden die Bundesländer. So schreibt Mecklenburg-Vorpommern neben einer Mund-Nasen-Bedeckung vor, dass zwischen Personen ein Abstand von 1,5 Meter einzuhalten ist, die Busse sind mindestens alle zwei Stunden zu lüften und die Klimaanlage ist, "soweit möglich, nur mit Außenluftzufuhr zu betreiben". In Niedersachsen heißt es dagegen: "Die Durchführung von und die Teilnahme an touristischen Busreisen sind verboten." In Hamburg darf nur jeder zweite Platz in einem Reisebus besetzt werden.

Verband fordert einheitliche Regelungen

Der Internationale Bustouristik Verband RDA fordert daher einheitliche Regelungen für ganz Deutschland. Nur so sei es möglich, wieder bundesweite Reisen anzubieten. Am 27. Mai will die Reisebus-Branche in Berlin für ihre Anliegen demonstrieren und dabei auch finanzielle Hilfen des Bundes fordern.

