Blutspende: Das müssen Sie wissen

Blutspenden können Leben retten. Doch immer weniger Menschen sind bereit, sich Blut abnehmen zu lassen. Nur rund drei Prozent der Bevölkerung in Deutschland spendet regelmäßig Blut. Mediziner unterscheiden zwischen vier Haupt-Blutgruppen: 0, A, B und AB. Mit jeweils gut 40 Prozent gehören die meisten Menschen zu den Blutgruppen 0 und A. Für Blut gibt es keinen künstlich hergestellten Ersatz. Fragen und Antworten rund um die Blutspende.

Wo kann ich Blut spenden?

Am bekanntesten ist der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Aber auch Kliniken und medizinische Unternehmen nehmen Spenden ab.

Welche Arten von Blutspenden gibt es?

Bei der Blutspende gibt es zwei Möglichkeiten: die Vollblutspende und die Plasmaspende.



werden dem Spender rund 500 Milliliter Blut entnommen. Es setzt sich zusammen aus roten Blutkörperchen (Erythrozyten), Blutplättchen (Thrombozyten) und Plasma. Bei der Plasmaspende werden rund 600 bis 750 Milliliter Blutplasma entnommen, die übrigen Bestandteile des Blutes fließen zurück in den Körper.

Wofür werden Blutspenden verwendet?

In Deutschland werden täglich rund 15.000 Blutspenden verbraucht - bei Operationen, Unfällen und in der Krebstherapie. Ein weiterer Teil der Spenden geht in die Herstellung von Medikamenten. Das aufbereitete Blut hält sich bei 2 bis 6 Grad Celsius nur 42 Tage. Auch deshalb ist regelmäßiges Spenden wichtig. Blutplasma kann tiefgefroren länger aufbewahrt werden.

Wer darf Blut spenden?

Grundsätzlich können alle gesunden Frauen und Männer ab 18 Jahren Blut spenden. Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein. Die meisten Blutspendedienste lassen Menschen ab 72 Jahren nicht mehr zur Blutspende zu. Ein Spender muss mindestens 50 Kilogramm wiegen.

Menschen mit Eisenmangel dürfen nicht spenden. Homosexuelle Männer nur unter bestimmten Bedingungen. Auch nach Auslandsaufenthalten in einigen Ländern gibt es Einschränkungen. Wer zum Beispiel in einem Malaria-Gebiet unterwegs war, darf erst sechs Monate nach der Rückkehr wieder Blut spenden.

Wie oft kann man Blut spenden?

Zur Blutspende dürfen Frauen viermal innerhalb von zwölf Monaten, Männer sechsmal. So soll verhindert werden, dass Spender Eisenmangel bekommen. Wer Blutplasma spenden möchte, kann dies wöchentlich tun, höchstens aber 45 Mal pro Jahr.

Worauf müssen Blutspender achten?

Vor der Blutspende sollte man ausreichend essen und trinken - aber keinen Alkohol, der ist mindestens zwölf Stunden vorher nicht erlaubt. Innerhalb der vergangenen vier Wochen dürfen Spender keine Drogen konsumiert haben.

Wie läuft eine Blutspende ab?

Zuerst wird der Wert des Hämoglobins - des roten Blutfarbstoffs - im Blut bestimmt. Es folgt eine ärztliche Untersuchung, um weitere Risiken auszuschließen. Das Blutabnahme dauert dann knapp zehn Minuten. Nach der Spende ist eine kurze Ruhepause mit Essen und viel Trinken angesagt. Insgesamt dauert eine Blutspende rund eine Stunde.

Was bekomme ich für meine Spende?

Beim gemeinnützigen Deutschen Roten Kreuz sind Vollblutspenden unentgeltlich. Private Blutbanken und Kliniken zahlen Spendern in der Regel eine Aufwandsentschädigung von etwa 20 Euro. Jeder Blutspendedienst stellt Speisen und Getränke zur Verfügung.

