Wegen Erkältungswelle: DRK warnt vor Blutkonserven-Engpass Stand: 05.12.2024 11:50 Uhr Blutkonserven werden auch in Niedersachsen knapp. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sieht die aktuelle Erkältungswelle als Grund und ruft gesunde Menschen zum Blutspenden auf.

Die Vorweihnachtszeit macht dem DRK Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen nach eigenen Angaben besonders Sorgen. So benötigen die Blutspendedienste im Versorgungsgebiet nach eigenen Angaben rund 10.000 Spenden, um Krankenhäuser und andere medizinischen Einrichtungen zu versorgen. Aktuell sind allerdings nur rund 9.000 Blutkonserven vorhanden.

Spenden gehen in der Erkältungszeit zurück

Der aktuelle Mangel ist laut DRK mit der momentanen Krankheitswelle zu erklären: So könne mit einer Erkältung kein Blut gespendet werden, weshalb die Zahl der Spender momentan abnehme. Wie das DRK mitteilt, muss man ohne Fieber zwei Wochen pausieren, mit Fieber sind es vier Wochen. Das Rote Kreuz hofft nun mit dem Appell, mehr gesunde Menschen für Blutspendetermine zu gewinnen. Das gilt neben der Vorweihnachtszeit auch für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage. Besonders in der Zeit, in der Menschen mit Vorbereitungen für das Fest beschäftigt sind oder in den Urlaub fahren, komme es erfahrungsgemäß zu Engpässen bei einzelnen Blutgruppen, hieß es vom DRK.

Welche Blutgruppen besonders knapp sind

Fast alle Blutgruppen sind laut DRK-Blutgruppenbarometer knapp - besonders betroffen sind demnach die Blutgruppen A+, 0+ und B-. Blutspenden kommen besonders häufig für Krebspatienten zum Einsatz, aber auch bei Herz- und Darmerkrankungen, komplizierten Geburten oder Unfällen werden Blutpräparate benötigt.

