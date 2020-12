Altpapier oder Restmüll: Wohin mit dem Geschenkpapier? Stand: 28.12.2020 10:55 Uhr Vor Weihnachten werden Tausende Tonnen Geschenkpapier verkauft, die sich später zu einem gewaltigen Müllberg auftürmen. Verpackungen richtig zu entsorgen hilft der Umwelt und verhindert überfüllte Mülltonnen.

Was darf ins Altpapier?

Einfaches, bedrucktes Geschenkpapier wird im Altpapier entsorgt. Es darf allerdings keine Glitzerbeschichtung haben, die aus Metall besteht. Dann gehört es in den Restmüll. Das gilt auch für Papiere mit einer hauchdünnen Kunststoffschicht. Der Unterschied wird beim Zerreißen deutlich: Reines Papier reißt leicht und mit faserigen Rändern, beschichtetes wirkt stabiler und die Folie dehnt sich an den Rändern.

Kartons und Pappen gehören ebenfalls ins Altpapier - auch wenn sie intensiv farbig bedruckt sind.

Verzierungen entfernen

Bevor das Papier in die Sammeltonne kommt, müssen aufgeklebte Verzierungen wie Bänder oder Glitzersterne entfernt werden. Klebebänder sind kein Problem, sie werden beim Recyceln abgetrennt.

Folien korrekt entsorgen

Folien wie die für Blumensträuße beliebte Klarsichtfolie können etwa in Hamburg, Rostock und Hannover über die Wertstoffbehälter entsorgt werden. Da für diese Folien in der Regel aber keine Lizenz für das Verpackungsmüll-System Grüner Punkt bezahlt wurde, gehören sie in manchen Gemeinden in den Restmüll. Im Zweifel hilft ein Anruf beim lokalen Entsorgungsunternehmen.

Wie steht es mit Servietten?

Papierservietten gehören ins Altpapier - aber nur, wenn sie nicht deutlich verschmutzt oder fettig sind. Sonst müssen sie in den Restmüll.

Müll vermeiden

Wer Müll vermeiden möchte, kann Verpackungen verwenden, die nicht nach einem Gebrauch weggeworfen werden. Dazu gehören feste Papiertüten, Stoffbeutel und dekorative Kartons. Kleine Geschenke lassen sich in bunte Werbeseiten aus Zeitschriften verpacken. Soll es dennoch Geschenkpapier sein, bietet der Handel auch Produkte aus Altpapier an. Trägt das Packpapier das FSC-Siegel, stammt das verarbeitete Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft.

VIDEO: Praxistipps von Jo: Weihnachts-Geschenke einpacken (9 Min)

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 01.12.2020 | 16:20 Uhr