Abrissarbeiten im Eigenheim: Tipps und Tricks Stand: 12.10.2020 14:21 Uhr Das Badezimmer soll saniert werden? Der Flur vergrößert? Bevor es an die Umbau- und Sanierungsarbeiten geht, muss erst einmal das Alte raus.

Worauf ist zu achten? Welches Werkzeug ist das richtige? Wie sieht die passende Schutzkleidung aus? Und wohin mit dem Abfall?

Achtung, Schmutz: die Umgebung schützen

Für Fußböden sind Abrissarbeiten eine absolute Strapaze. Deswegen die Böden abdecken, die während der Arbeiten beansprucht werden - auch alle Wege durch die Wohnung oder das Haus. Dafür gibt es Abdeckvliese, dicke Folien, Abdeckpapier und spezielles, selbstklebendes Schutzvlies für Treppen. Ist abzusehen, dass die Arbeiten viel Staub verursachen, können Staubschutztüren helfen: So kommt der Dreck nicht in die angrenzenden Zimmer.

Das richtige Werkzeug für den Abriss

Fliesen oder Putz abschlagen: Dafür eignen sich Hammer und Meißel - aber nur bei kleineren Projekten. Wer ein ganzes Badezimmer sanieren möchte, spart mit einem Elektro-Stemmhammer enorm viel Zeit. Dank verschiedener Aufsätze lassen sich mit solch einem Gerät Fliesen, Mauerwerk oder Putz mühelos entfernen.

Stemmhammer gibt es zum Mieten - etwa bei Baumärkten.

Schutzkleidung für die eigene Sicherheit

Fliesensplitter schießen mit bis zu 50 Stundenkilometern durch die Luft. Und das ist nur eine von vielen möglichen Gefahren bei Abbrucharbeiten. Deswegen immer Schutzkleidung tragen:

solide feste Schuhe, am besten Sicherheitsschuhe

lange Hosen aus dickerem Stoff

Handschuhe

Schutzbrille

Wenn nötig:

Schutzhelm

Atemschutzmaske mit passender Schutzklasse (zum Beispiel gegen Stäube oder Fasern)

Ein Ganzkörperschutzanzug ist beim Umgang mit älterer Dämmwolle angesagt. Dämmwolle, die man vor 1995 verbaute, kann kleinste Fasern freisetzen, die lungengängig sind. Deswegen bei der Arbeit auch möglichst wenig Staub verursachen und die Dämmwolle sofort in entsprechende Entsorgungssäcke (KMF-Mineralwollsack) luftdicht verpacken.

Bauschutt-Entsorgung: vom Abfallsack bis zum Container

Generell gehört Bauschutt nicht in den Hausmüll. Spezielle große Abfallsäcke gibt es in einigen Baumärkten zu kaufen. In der Regel nehmen kommunale Recycling- und Wertstoffhöfe Schutt an - gegen eine Gebühr. Deren Höhe hängt unter anderem vom Material und vom Grad der Sortierung ab: Reiner Beton-/Ziegelbruch kostet weniger als gemischte Abfälle wie zum Beispiel eine alte Duschwand.

Erhöhte Gebühren sind für gefährliche Abfälle wie Dämmstoffe aus Glas- oder Mineralwolle fällig. Eher günstig ist dagegen Altholz.

Bei größeren Mengen Abbruchmaterial ist es oft sinnvoll, ein Entsorgungsunternehmen zu beauftragen, um sich entsprechende Bauschuttbehälter vor die Tür stellen zu lassen. Hier reicht die Auswahl von größeren Säcken, etwa den sogenannten Big Bags - das sind Henkeltaschen von einem Kubikmeter Volumen -, bis zu Containern in verschiedenen Größen.

Stehen die Schuttbehälter nicht auf dem eigenen Grundstück, ist eine Erlaubnis von der Kommune für die Wegenutzung nötig. Manche Containerunternehmen erledigen die Antragstellung gleich mit. In jedem Fall lohnt sich ein Vergleich der Preise und Leistungen verschiedener Entsorgungsunternehmen, sie unterscheiden sich oft erheblich.

