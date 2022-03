Medienkompetenz-Portal des NDR: Alle Infos zu einfach.Medien Das NDR Portal einfach.Medien versorgt Lehrerinnen und Lehrer mit Unterrichtsmaterial zur Medienkompetenz-Vermittlung. Wir veranstalten Workshops für Schulklassen, um sie beim Umgang mit Medien zu unterstützen. Und es gibt den Podcast-Wettbewerb "Deine Community". In diesem Artikel erfahren Sie alle Hintergründe über das Portal.

Welche Challenge wird auf dem Schulhof nachgespielt? Welche Nachrichten gehen derzeit im Messenger rum? Und was ist diese FOMO? Lehrkräfte stehen vor der großen Herausforderung die digitale Welt ihrer Schülerinnen und Schüler zu begleiten und sie mit ihnen kritisch zu hinterfragen. Dafür fehlen ihnen jedoch oft Materialien und Hintergrundwissen. Das finden sie hier.

einfach.Medien ist das Bildungsangebot des Norddeutschen Rundfunks zu den Themen Web, Social Media und Journalismus. Es richtet sich vornehmlich an Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler. Neben Unterrichtsmaterial entwickelt das Team fortlaufend Videos in der Reihe "einfach.Erklärt". Dort werden Webthemen jugendgerecht aufbereitet. Zudem bietet das Team Workshops an und organisiert den Podcast-Wettbewerb "Deine Community". Über alle Neuigkeiten informieren wir Sie gerne in unserem Newsletter.

Die Inhalte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Auf der Webseite erscheinen immer wieder neue Lernmodule, Videos und andere Angebote. Vor allem aktuelle Webthemen werden für den Unterricht aufbereitet und sollen so Lehrkräften Orientierung in der sich stetig verändernden digitalen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler bieten. Dabei sind wir auf Feedback und Ideen von Kindern und Jugendlichen, Lehrkräften, Eltern sowie Expert*innen angewiesen. Mailen Sie uns gerne an: einfachmedien@ndr.de.

Expertinnen und Experten beraten bei Entwicklung des Materials

Wissenschaftler*innen und Lehrkräfte standen und stehen diesem Portal als Berater*innen zur Seite. Sie beraten vor allem bei der Entwicklung des Lehrmaterials sowie der Aufbereitung des Angebots.

Dr. Sascha Hölig ist Senior Researcher am Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Er studierte Kommunikationswissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie der Universität Tampere in Finnland und promovierte an der Universität Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Mediennutzung in neuen Medienumgebungen und die informationsorientierte Mediennutzung, insbesondere von von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Er ist Co-Autor der Studie "Use the News".

Michael Jöde ist seit 2009 Lehrer an der Stadtteilschule Blankenese in Hamburg für die Fächer PGW (Politik, Gesellschaft, Wirtschaft) und Musik. Er leitet an seiner Schule den Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, koordiniert den Bereich Demokratiebildung und gibt Fortbildungen am Landesinstitut für Lehrerfortbildung zum Thema Klassenrat. In Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Fachleiter befasst er sich mit medienpädagogischen Fragestellungen und Konzepten.

Jochen Lehnert unterrichtet an der IGS Wallstraße in Wolfenbüttel Gesellschaftslehre, Geschichte, Politik/Wirtschaft und evangelische Religionslehre. An seiner Schule leitet er zudem den Fachbereich Gesellschaftslehre. Zuvor arbeitete Lehnert elf Jahre lang als Journalist für den NDR Hörfunk als Autor, Reporter und Moderator. Im Jahr 2005 wurde der heutige Lehrer mit dem Expopharm Medienpreis ausgezeichnet.

Silke Müller leitet die Waldschule Hatten. Sie gehört zu den bundesweiten Vorreitern bei der Digitalisierung und setzt in ihrer Schule einen Schwerpunkt auf Digitales Lernen und Sicherheit im Netz. Ein Digital-Team aus Lehrkräften kümmert sich nicht nur um die Administration der iPads und Geräte allgemein, sondern auch um Fortbildungen im Bereich digitale Bildung. Ein Social-Media-Scout forscht nach aktuellen Trends und bietet Kindern die Möglichkeit, in einer Social-Media-Sprechstunde darüber zu berichten, was sie im Netz sehen und was sie belastet. Die Erstellung von Podcasts, Erklärvideos, etc. gehören zu normalen Unterrichtsmethoden.

Lena Reißig studierte Geschichte und Anglistik/Amerikanistik in Berlin. In Russland unterrichtete sie sechs Jahre lang an verschiedenen Hochschulen Deutsch und betreute eine kleine deutschsprachige Zeitung für und von Deutschlerner*innen. Seit 2018 unterrichtet sie in Hamburg an der Stadtteilschule Alter Teichweg Gesellschaft, Geschichte und Englisch - immer mit dem Fokus auf Demokratie- und Medienbildung. Die Eliteschule des Sports ist während des Corona-Lockdowns 2020 durch die Dulsberg Late Night Show ihres Schulleiters Björn Lengwenus aufgefallen.

Julian Sarnes leitet an der Stadtteilschule Helmuth Hübener in Hamburg den Fachbereich Medien. Er entwickelt das Schulfach inhaltlich, didaktisch und methodisch für die Jahrgänge 7 bis 13. Dabei steht unter anderem das kreative und aufklärende Arbeiten mit digitalen Endgeräten im Zentrum. Zudem ist Sarnes Mitglied im Medienkreis seiner Schule. Dort werden diverse Themen rund um die Digitalisierung bearbeitet, beispielsweise die Betreuung der Schüler*innen-Medienscouts.

Die Macherinnen und Macher von einfach.Medien Arman Ahmadi (Mediengestalter)

Heidrun Albrecht-Seifert (Leitung)

Oliver Diedrich (Autor der Website)

Carolin Fromm (Leitung, Redaktion)

Lia Gavi (Presenterin)

Inga Mathwig (Autorin)

Julia Meier (Autorin)

Sahar Nadi (Regisseurin)

Eva Schulze-Gabrechten (Presenterin)

Fabian Schwarzbauer (Autor)

Ulrich Smidt (Lektor)

Jonny Thumb (Autor & Presenter)

