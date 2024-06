Wie geht Journalismus? NDR und tagesschau am Gymnasium in Mölln Stand: 11.06.2024 10:22 Uhr Ein ganzer Vormittag geballte Journalismus-Kompetenz: Das NDR einfach.Medien Team hatte für den 10. Jahrgang eines Möllner Gymnasiums zahlreiche Workshops im Gepäck. Mit tagesschau, ZAPP und dem Landesfunkhaus Hamburg ging es um Journalismus, Demokratie auf der Straße und Alarm auf TikTok.

Vier Stunden verbringe sie allein täglich auf TikTok, sagt Schülerin Theresa. Fast alle Schulkameraden der Zehntklässlerin des Marion-Dönhoff-Gymnasium in Mölln swipen am Tag eine bis vier Stunden durch ihren For-You-Feed. "Ich krieg' politische Kritik vorgeschlagen, zum Beispiel Auseinandersetzung mit der AfD", ergänzt ihr Klassenkamerad. Welchen Anteil dies an allen TikTok-Inhalten ausmache, fragt tagesschau Social-Media-Redaktionsleiter Patrick Weinhold zurück, der gemeinsam mit Presenter Felix Edeha vor der Klasse steht. Objektive Berichterstattung sei wohl weniger als ein Prozent all seiner TikTok-Inhalte, antwortet der Junge. Einige Mitschülerinnen und Mitschüler haben die chinesische App absichtlich deinstalliert - um weniger Zeit am Handy zu hängen.

TikTok Workshop mit der tagesschau

"How to TikTok mit der tagesschau" heißt der Workshop von Edeha und Weinhold. Sie erklären, dass die tagesschau auf TikTok neben Information auch Edutainment veröffentlicht. Sie erläutern, was eine Abnahme ist und dass sich eine Videolänge von unter 45 Sekunden positiv darauf auswirkt, wie lange die Nutzer ein Video anschauen. Fast alle Schülerinnen und Schüler kennen tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner - und verbinden sie mit dem Jugendwort des Jahres, das sie auf Tiktok traditionell ankündigt. Dass einige hier die tagesschau noch im Fernsehen gucken, überrascht Edeha und Weinhold.

Medienkompetenztag: Vier Workshops und ein Panel für 100 Schüler

Der tagesschau Workshop ist nur einer von vieren an diesem Tag in dem Möllner Gymnasium. Draußen drehen Jugendliche kurze Video-Aufrufe zur Europawahl - sie besuchen gerade den Workshop "Demokratie auf der Straße" von 90,3 Radioreporterin Anna Rüter. Nebenan versuchen Schüler sich als Nachrichtensprecher im Workshop von Hamburg Journal Reporterin Merlin van Rissenbeck. Und bei ZAPP-Moderatorin Kathrin Drehkopf geht es um die Frage, was Journalist*innen und Influencer*innen eigentlich unterscheidet. Jeweils zwei Workshops können die etwa 100 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Aktionstag "#ich steh auf" zur Demokratieförderung besuchen.

Edeha: "Es ist eine Gratwanderung"

Im TikTok-Workshop beugen sich die Jugendlichen über Agenturmeldungen zum Vapen, also E-Zigarette rauchen. Sie erarbeiten den Text für ein tagesschau TikTok. Die eine Gruppe beginnt den Clip mit einem Influencer und verweist danach direkt auf die Gefahren des Vapens. Die andere Gruppe fragt zu Beginn: "Wer raucht denn noch?"

Gehören negative Fakten an den Anfang eines Clips oder ist das ein Abschalter? Welche Infos sollte die tagesschau auf jeden Fall bringen und für wen macht sie die Videos überhaupt? "Der Einstieg muss Alarm machen", sagt Felix Edeha. Sonst swipen ja alle weg. Aber gleichzeitig wolle die tagesschau keinen Alarm machen, wo keiner angebracht sei. "Es ist eine Gratwanderung."

Zum Abschluß erklären die tagesschau Kollegen allen Jugendlichen, was die Nachteile von TikTok sind und wieso sich Informationen auf der Plattform eher schlecht verbreiten. Organisiert hat den Workshop-Tag das Team von einfach.Medien, dem Medienkompetenzangebot des NDR.

Bilanz: Mehr auf Quellen achten

Sie hätten viel darüber gelernt, welche Arbeit hinter Journalismus steckt, bilanzieren die Jugendlichen am Ende des Tages. Einige wollen mehr Nachrichtenkanäle abonnieren und besser auf die Quellen ihrer Informationen achten. Die Schülerinnen und Schüler loben auch die Kompetenz und vor allem die Offenheit der NDR Journalistinnen und Journalisten. Und eine*r schreibt in der anonymen Evaluation, er/sie habe gelernt, "dass Social Media nicht so toll ist, wie wir alle denken."

Weitere Informationen Medienkompetenz: Lehrkräfte lernen im NDR Wie entstehen Nachrichten im NDR? Wie kann man mit Schülern über Journalismus und Social Media sprechen? Das diskutieren Lehrkräfte regelmäßig im NDR. mehr