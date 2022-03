Werdet zur Pod-Class! Ihr seid in der 7. oder 8. Klasse und wollt euren eigenen Podcast auf die Bahn bringen? Dann macht mit beim ersten Podcast-Wettbewerb des NDR.

Welche Story wollen wir erzählen? Wie erzeugen wir starke Bilder in den Köpfen unserer Hörer*innen? Und wer soll uns überhaupt zuhören? Der Podcast ist ein unheimlich freies Format - hier ist vieles erlaubt, was im Radio nur selten läuft. Doch ohne Strategie und ein gut durchdachtes Konzept wird auch die beste Idee im Netz verdursten. Zeigt, was ihr drauf habt und taucht ein in die Welt des Podcasting.

Die Ausschreibung des Wettbewerbs wird ab dem 1. August auf dieser Seite veröffentlicht. Doch so viel sei bereits verraten: Das Thema lautet "Community".