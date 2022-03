Web-Talk: Nachrichtenproduktion - Jobs hinter den Kulissen Mitarbeiter*innen von NDR Info erörtern im Web-Workshop "Nachrichtenproduktion - Jobs hinter den Kulissen", welche Berufsmöglichkeiten es in diesem Bereich gibt. Lehrer*innen können sich mit ihrer Klasse oder ihrem Kurs hier für die Teilnahme bewerben.

Stürme, Zugausfälle, Streiks, Wahlen - wenn etwas Wichtiges in Norddeutschland passiert, ist es auch in den Nachrichten von NDR Info zu sehen und zu hören: im Radio, im Fernsehen, bei Facebook und Instagram, auf der NDR.de Webseite. An den Nachrichten arbeiten aber nicht nur diejenigen, die zu hören und zu sehen sind.

Redakteurin, Cutterin, Producer und vieles mehr

In diesem Web-Talk machen wir die Berufsbilder hinter den Kulissen sichtbar: Reporter*innen vor Ort, Redakteur*innen in der Redaktion, Cutter*innen, Grafiker*innen in der Videoproduktion, Kameraleute im Studio und Producer*innen in der Regie. Viele Menschen arbeiten an den News. Was genau sie machen und wie man die Berufe im NDR erlernen kann, zeigen wir in diesem Web-Talk.

Informationen zu diesem Web-Talk

Moderation: Diana Dlugosch (NDR Ausbildung)

Referent*innen: Mitarbeiter*innen von NDR Info: journalistische Ausbilder*innen, crossmediale Redakteur*innen, Videojournalist*innen, Producer*innen, Bildmischer*innen

Zielgruppe: Schulklassen, die sich konkret mit der Produktion von Nachrichten oder journalistischem Content befassen und einen Überblick bekommen möchten, welche Jobs aktuell für die Erstellung von Nachrichten für verschiedene Kanäle benötigt und auch im NDR ausgebildet werden.

Ort: Videokonferenz

Dauer: etwa 90 Minuten

Termin: nach Vereinbarung

Preis: kostenlos

Bitte bewerben Sie sich über folgendes Formular:

Zur Durchführung der Web-Workshops/Web-Talks nutzt der NDR das Konferenzsystem sichere-videokonferenz.de. Das System speichert keine Verbindungsdaten, Konferenzinhalte und Chatverläufe. Weitere Informationen finden Sie unter https://sichere-videokonferenz.de.

Technische Voraussetzungen und weitere Infos Die Gruppe benötigt für unsere Web-Talks/Web-Workshops stabiles Internet, Lautsprecher und Mikrofon sowie einen Beamer. Bereiten Sie den Klassenraum am besten so vor, dass eine gute Gesprächsatmosphäre möglich ist - etwa mit einem Stuhl(halb)kreis ohne Bänke.

Die Veranstaltung läuft über das Konferenzsystem sichere-videokonferenz.de. Sie erhalten dazu eine E-Mail mit dem Zugangslink sowie weiteren Informationen der Referent*innen - ob zum Beispiel weitere Geräte notwendig sind. Bitte stellen Sie vor der Veranstaltung sicher, dass alle Teilnehmer*innen beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte zugestimmt haben.

