Stand: 17.01.2019 09:14 Uhr

Mit Bromelien Tropenflair schaffen

Sie gehört zur Familie der Ananasgewächse und stammt aus den Tropen und Subtropen: die Bromelie. Die meisten Exemplare haben lange, grüne Blätter, die am Boden zu einer trichterförmigen Rosette zusammenwachsen. Aus der Mitte heraus schraubt sich die wunderschöne Blüte beziehungsweise die sogenannten Hochblätter in Orange-, Rot- oder Gelbtönen hervor. Die Bromelie erweist sich als außergewöhnliche und pflegeleichte Zimmerpflanze - wenn man ein paar einfache Regeln beachtet.

Mit spezieller Gießtechnik zum Erfolg

Ähnlich wie die Orchidee wachsen die meisten Bromelien in freier Natur auf Bäumen und wurzeln nur selten im Boden. Wasser nehmen sie deshalb zum Großteil über ihren Blättertrichter auf.

Kalkarmes Wasser herstellen Wer kein Regenwasser sammeln möchte, kann ganz einfach selbst kalkarmes Wasser herstellen. Dafür Leitungswasser kochen, in eine Schale gießen, einen Schuss Essig hinzugeben und abkühlen lassen.

Bromelienbesitzer sollten deshalb das möglichst kalkarme Gießwasser (beispielsweise Regenwasser) unbedingt in diesen Trichter füllen. Am besten immer ein bisschen Wasser stehen lassen, die Pflanze darf aber nicht zu faulen beginnen. Das Substrat darf nicht austrocknen und muss ebenfalls gegossen werden. Dünger wird ebenfalls ins Substrat und nicht in den Trichter gegossen. Da Bromelien hohe Luftfeuchtigkeit lieben, sollten sie gelegentlich mit kalkarmem Wasser besprüht werden.

Als Substrat eignet sich eine Mischung aus Orchideen- und normaler Blumenerde. Bromelien mögen einen warmen und hellen Standort auf der Fensterbank, direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.

Bromelien mit Kindeln vermehren

Charakteristisch für Bromeliengewächse ist, dass die Pflanze nach der Blüte abstirbt. Meist bilden sich seitlich aber mehrere Tochterrosetten, sogenannte Kindel. Diese Kindel schneidet man so lange nicht ab, bis sie die Hälfte der Größe der Mutterpflanze erreicht haben. Um neues Wachstum anzuregen, gibt es einen einfachen Trick: Wer reife Äpfel neben die Pflanze stellt oder in den Topf legt, kann das Wachstum beschleunigen. Das Obst verströmt Ethylen, ein gasförmiges Pflanzenhormon, das die Blütenbildung an den neuen Bromelientrieben anregt. Wer den Effekt beschleunigen möchte, stülpt eine Käseglocke über Pflanze und Äpfel. Die alte, abgestorbene Pflanze sollte jedoch so lange wie möglich im Topf bleiben: Aus ihr ziehen die Jungpflanzen Nährstoffe, um möglichst schnell kräftig zu werden.

Weitere Informationen Mit Aufsitzerpflanzen die Wohnung dekorieren Sie wachsen auf Bäumen und benötigen keine Erde: Aufsitzerpflanzen wie Orchideen, Bromelien und Tillandsien können dekorativ auf einem schönen Holzstück befestigt werden. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 08.02.2018 | 16:20 Uhr