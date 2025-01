Usambaraveilchen pflegen und vermehren Stand: 11.01.2025 00:01 Uhr Ursprünglich stammt es aus Tansania, heutzutage ziert es viele Fensterbänke: das Usambaraveilchen. Mit der richtigen Pflege trägt die Pflanze das ganze Jahr über hübsche Blüten.

Das Usambaraveilchen galt lange Zeit als altmodisch, als Pflanze für alte Leute. Doch dank zahlreicher neuer Züchtungen und dem anhaltenden Trend zu Zimmerpflanzen erlebt es ein Comeback. Die Wildform stammt aus den namensgebenden Usambara-Bergen in Tansania in Ostafrika. Hierzulande werden moderne Züchtungen (sogenannte Saintpaulia-Ionantha-Hybriden) angeboten, es gibt mehr als 2.000 Sorten. Gerade im Winter bringen Usambaraveilchen ordentlich Farbe ins Haus, bei richtiger Pflege tragen sie das ganze Jahr über Blüten.

Der richtige Standort

Usambaraveilchen benötigen einen möglichst hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft. Die Zimmertemperatur sollte etwa zwischen 18 und 24 Grad liegen - auf keinen Fall kühler, denn mit niedrigen Temperaturen kommen sie nicht zurecht. Entsprechend sind Usambaraveilchen nicht winterhart und sollten auch im Sommer besser nicht nach draußen gestellt werden. Ideal ist ein Platz in einem Raum mit eher hoher Luftfeuchtigkeit, etwa in Küche oder Bad. Alternativ in der Nähe der Pflanze ein Schälchen mit Wasser aufstellen, um die Luftfeuchtigkeit durch Verdunstung zu erhöhen. Nach dem Kauf darauf achten, dass die Pflanze beim Transport nach Hause gut vor Wind und Kälte geschützt ist.

In vielen Farben und Sorten erhältlich

Die Sorten-Auswahl ist riesig, es gibt sowohl ein- auch mehrfarbige Blüten. Zu den typischen Farben zählen Weiß, Rosa und Violett. Einige Usambaraveilchen-Sorten ähneln den Blüten einer Rose. Andere sind gewellt oder gerüscht.

Pflege: Usambaraveilchen richtig gießen und düngen

Die Erde von Usambaraveilchen sollte stets gleichmäßig feucht gehalten werden. Zum Gießen am besten kalkarmes, etwa abgekochtes Wasser, verwenden, das Zimmertemperatur hat. Die eher fleischigen und mit einem samtigen Flaum überzogenen Blätter sollten möglichst nicht mit Wasser in Berührung kommen, da sie sonst faulen können. Daher die Pflanzen nie mit Wasser besprühen und das Gießwasser am besten in einen Untersetzer füllen.

Damit Usambaraveilchen ganzjährig blühen, müssen sie regelmäßig gedüngt werden. Am besten eignet sich ein Flüssigdünger für Blühpflanzen oder Orchideendünger, der etwa alle drei Wochen dem Gießwasser beigemischt wird. Welke Blüten und Blätter einfach abzupfen.

Die richtige Erde für Usambaraveilchen

Hängende Blätter deuten darauf hin, dass die Erde zu feucht ist. In diesem Fall die Pflanze aus dem Topf nehmen und am besten die Erde wechseln. Als Substrat eignet sich normale Blumenerde, gemischt mit Blähton (Tongranulat) und Sand, damit die Erde nicht zu feucht wird und die Wurzeln nicht faulen.

Usambaraveilchen mit Stecklingen vermehren

Die Vermehrung mit Stecklingen ist bei Usambaraveilchen recht einfach - zum Beispiel im Wasserglas. Dafür ein ausgewachsenes Blatt samt Stiel abreißen und dieses mit einem Messer etwas kürzen. Den Blattsteckling in ein mit Wasser gefülltes Glas stellen und darauf achten, dass nur der Stiel mit Wasser bedeckt ist. Über das Glas eine durchsichtige Tüte spannen, sodass der Steckling Bedingungen wie in einem Gewächshaus hat. Das Wasser regelmäßig erneuern. Nach wenigen Wochen haben sich feine Wurzeln gebildet und der Steckling kann in einen Topf mit Erde gepflanzt werden.

Alternativ das Blatt in einen mit Anzuchterde gefüllten Topf stecken, andrücken und gießen. Wenn sich nach einigen Wochen die ersten Blätter zeigen, ist es Zeit, die Pflanzen zu vereinzeln. Denn aus einem einzelnen Blatt entstehen mehrere neue Usambaraveilchen.

