Sommerflieder schneiden: Wann ist der beste Zeitpunkt? Stand: 01.02.2022 09:26 Uhr Die imposanten Blüten des Sommerflieders ziehen Schmetterlinge und andere Insekten an wie ein Magnet. Damit der Strauch viele neue Rispen bildet, benötigt er einen kräftigen Rückschnitt.

Sommerflieder (Buddleja) ist ein beliebter Zierstrauch und auch unter der Bezeichnung Schmetterlingsflieder bekannt. Die zahlreichen Sorten der Art Buddleja davidii zieren viele Gärten mit ihren zahlreichen, intensiv duftenden Blüten. Diese bildet die Pflanze am einjährigen Holz. Durch den Rückschnitt werden also die Anlagen für die Blüten nicht entfernt. Im Gegenteil: Je kräftiger der Schnitt, desto üppiger blüht Sommerflieder.

Wann sollte Sommerflieder geschnitten werden?

Schmetterlingsflieder sollte am besten im späten Winter geschnitten werden. Je nach Witterung kann der Rückschnitt etwa ab Mitte Februar an einem frostfreien Tag erfolgen. In milden Wintern hat der Sommerflieder zu diesem Zeitpunkt noch immer Blätter oder beginnt bereits mit dem neuen Austrieb. Das ist für den Rückschnitt aber kein Problem.

Leichte Fröste können dem Zierstrauch nichts anhaben. Ist jedoch noch mit strengem Frost zu rechnen, sollte man mit dem Rückschnitt besser noch ein wenig warten, um Erfrierungen zu vermeiden. Generell gilt: Je später der Rückschnitt, desto später im Jahr bilden sich Blüten, die sich in der Regel ab Juli zeigen.

Wie sollte man Schmetterlingsflieder schneiden?

Vor dem Rückschnitt sollte man sich zunächst überlegen, was mit dem Schnitt erreicht werden soll: Geht es um einen hohen Wuchs mit dichter Krone oder soll die Pflanze vor allem zur Bildung vieler, neuer Blüten angeregt werden? In beiden Fällen werden beim Schneiden Totholz, schwache, eng beieinander sowie nach innen wachsende Triebe vollständig entfernt. So kann sich der Sommerflieder besser entwickeln. Für dicke Zweige am besten eine Astschere verwenden, für die dünneren genügt eine scharfe Gartenschere.

Starker Rückschnitt für viele Blüten

Soll der Schmetterlingsflieder möglichst viele Blüten bilden, ist ein starker Rückschnitt empfehlenswert. Dabei werden alle Triebe aus dem Vorjahr so gekürzt, dass zwischen ein und drei sogenannte Augen stehen bleiben. Dabei handelt es sich um die Verdickungen am Ast, aus denen sich die neuen Blätter bilden. An dieser Stelle verzweigt sich die Pflanze. Geschnitten wird immer direkt über einem Auge. Damit der Strauch insgesamt eine schöne Form behält, sollten die Triebe in der Mitte etwas länger sein als am Rand. Soll der Sommerflieder vor allem dicht wachsen, sollten gezielt die Triebe beschnitten werden, bei denen eine Verzweigung erwünscht ist.

Verblühte Rispen im Sommer schneiden

Im Sommer sollten die verblühten Rispen des Sommerflieders regelmäßig entfernt werden, am besten einmal die Woche. Das sogenannte Ausputzen sorgt dafür, dass die Pflanze neue Blüten ansetzt und sich auf diese Weise der Zeitraum der Blütezeit verlängert. Die Blüte kann dann bis in den Herbst hinein dauern. Das bereichert nicht nur den Garten optisch, sondern die Blüten bieten Insekten auch später im Jahr eine Nahrungsquelle.

