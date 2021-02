So halten sich Rosen in der Vase Stand: 12.02.2021 16:13 Uhr Bei richtiger Pflege sehen Rosen in der Vase gut eine Woche schön aus. Wichtig ist es, die richtige Sorte zu wählen und die Blumen gut anzuschneiden.

Freilandrosen blühen von Juni bis September und sind besonders robust. Sie sehen nicht nur im Garten schön aus, sondern eignen sich auch hervorragend für die Vase. Dort halten sie sich bei richtiger Pflege eine gute Woche.

Gesunde Schnittrosen erkennt man daran, dass sie glänzende dunkelgrüne Blätter ohne Flecken und einen glatten Stiel haben. Beim Kauf sollte man auch darauf achten, dass die Rosen nicht zu viele ungeöffnete Blütenknospen haben. Denn diese öffnen sich meist nicht alle in der Vase und dann lassen die Blumen schnell die Köpfe hängen. Zu weit geöffnet Blüten hingegen sind ein Anzeichen dafür, dass die Blumen schon älter sind und nicht mehr lange halten.

Rosen gut anschneiden und weiches Wasser verwenden

Duftrosen halten weniger lang in der Vase, denn die ganze Kraft der Rose wird für den Duft verwendet. Je stärker eine Rose duftet, desto weniger haltbar ist sie. Damit Rosen möglichst lange blühen, sollten sie mit einem scharfen Messer zwei bis drei Zentimeter schräg angeschnitten und mit viel handwarmem Wasser in eine ausreichend große Vase gestellt werden.

Um angewelkte Rosen wieder aufblühen zu lassen, legt man sie über Nacht in die Badewanne in kühles Wasser, damit sich Blüte, Stängel und die Blätter vollsaugen. Am nächsten Morgen hat man wieder einen knackig frischen Rosenstrauß. Rosen mögen weiches Wasser. Deshalb verwendet man am besten sauberes Regenwasser für die Vase, das alle paar Tage ausgetauscht werden sollte.

