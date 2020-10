Dahlien überwintern und Knollen richtig einlagern Stand: 14.10.2020 13:39 Uhr Dahlien stammen aus Mittel- und Südamerika und vertragen keinen Frost. Die Knollen sollten deshalb im Herbst zum Überwintern ausgegraben und eingelagert werden.

Sobald der erste Frost eingesetzt hat, sollten Dahlien unbedingt aus dem Boden genommen werden. Der richtige Zeitpunkt ist gekommen, wenn das Grün an den Pflanzen oberhalb der Erde abgefroren ist und matschig herunterhängt.

Dahlien-Knollen vorsichtig ausgraben

Die Dahlien werden dann vorsichtig mit einer Grabegabel ausgegraben und umgedreht, damit Wasser aus den Stängeln herauslaufen kann. Anschließend die Stängel auf fünf bis zehn Zentimeter kürzen.Wenn die Dahlienknollen ausgegraben sind, können sie auch gleich auf Krankheiten untersucht werden.

Holzkohlepulver beugt Infektionen vor

Faulige Stellen mit einem scharfen Messer abschneiden und - wenn vorhanden - die Schnittstellen mit Holzkohlepulver desinfizieren. Holzkohlepulver hat eigentlich fast jeder im Haus. In den Packungen mit Grillkohle sammelt sich am Boden Kohlepulver an. Meistens landet dieses Pulver im Müll. Es kann aber auch zur Pflanzenpflege verwendet werden.

Dahlien-Knollen richtig lagern

Die Knollen sollten über den Winter kühl aufbewahrt werden, am besten in einem ungeheizten Keller in einer Kiste Sand oder in einem Behälter mit leicht feuchtem Laub. Die leichte Feuchtigkeit sorgt dafür, dass die Dahlienknollen nicht zu stark austrocknen . Dann wären sie im nächsten Jahr kaum noch zu gebrauchen.

Dieses Thema im Programm: 11.10.2020 | 13:00 Uhr