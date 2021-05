Stand: 11.05.2021 12:41 Uhr Was blüht denn da? Frühlingsblüher im Wald erkennen

Das Frühjahr ist eine tolle Jahreszeit für einen Spaziergang im Wald. Besonders in Laubwäldern blühen zahlreiche Blumen und bedecken große Flächen des Bodens, bevor sie sich nach wenigen Wochen wieder zurückziehen. Sie haben sich perfekt an die besonderen Bedingungen in Wäldern angepasst, benötigen den humosen, nährstoffreichen Boden und das schützende Laub.

Im Garten könnten diese Pflanzen meist nicht existieren, denn sie benötigen das stets feuchte Waldklima sowie den Wechsel zwischen Sonne im Frühjahr und dem Schatten der Blätter im Sommer. Spaziergänger sollten sich am Anblick der blühenden Natur erfreuen. Sie zu pflücken, ist nur in geringen Mengen erlaubt, wenn die Pflanze nicht unter Naturschutz steht oder in einem Naturschutzgebiet wächst. Sie auszugraben ist grundsätzlich nicht gestattet.

