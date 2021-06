Kiels botanische Gärten laden zum Entspannen ein Stand: 18.06.2021 14:29 Uhr Pflanzenfreunde haben in Kiel die Wahl zwischen zwei botanischen Anlagen. Der Neue Garten gehört zur Universität, der Alte Garten ist ein Landschaftspark mit seltenen Bäumen.

Der Alte Botanische Garten besticht durch seinen vielfältigen, alten Baumbestand, zu dem ein Urwelt-Mammutbaum und einer der größten Ginkgo-Bäume Schleswig-Holsteins gehören. Er wurde im 19. Jahrhundert zunächst als privater Landschaftsgarten entworfen und 1868 von der Universität Kiel übernommen. Die 2,5 Hektar große Anlage liegt am Rande der Kieler Altstadt, in unmittelbarer Nähe zur Förde.

Aussichtspavillon und Literaturhaus

Die Wege führen an naturnaher krautiger Flora, Staudenbeeten, Erholungsflächen sowie Arznei- und Giftpflanzen vorbei. Der spätromantische Aussichtspavillon des Geländes mit seiner schmiedeeisernen Krone bietet einen schönen Blick auf die Förde. In einem ehemaligen Inspektorenhaus befindet sich heute das Literaturhaus Schleswig-Holstein, in dem regelmäßig Autoren-Lesungen stattfinden.

Victoria-Seerose im Neuen Botanischen Garten

Eine der Attraktionen des Neuen Botanischen Gartens ist die Victoria-Seerose, die größte Seerose der Welt. Sie befindet sich in einem nach ihr benannten Gewächshaus. Gleich sechs weitere große Schaugewächshäuser beherbergen Raritäten ferner Vegetationszonen: So gibt es unter anderem ein dem Tropen- und ein Nebelwaldhaus.

Der Neue Botanische Garten präsentiert zudem verschiedene Lehrbiotope zu den Ökosystemen Düne, Erlenbruch, Teichlandschaft, Heide und Moor sowie ein Rosarium und einen Arzneigarten. Die Anlage wurde Ende der 70er-Jahre auf dem Gelände der Christian-Albrechts-Universität am Stadtrand eröffnet. Auf dem Gelände sind drei große Baumsammlungen (Arboreten) angelegt, die den Regionen Asien, Amerika und Europa gewidmet sind. Der Eintritt in beide Gärten ist frei.

