Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein 2021 Stand: 08.11.2021 15:45 Uhr Nachdem die Weihnachtsmärkte im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, dürfen sie dieses Jahr wieder stattfinden - allerdings unter Auflagen.

Ob vor Altstadt-Kulisse, am Strand oder auf einem historischen Gutshof: Viele Menschen in Schleswig-Holstein freuen sich nach der Corona-Zwangspause im letzten Jahr auf die stimmungsvollen Märkte in der Vorweihnachtszeit. Eine Maskenpflicht ist derzeit auf den Weihnachtsmärkten im Freien nicht geplant, aber es wird empfohlen, Abstand zu halten. Auch die Zahl der Gäste und Aussteller soll begrenzt werden, in Innenräumen gilt häufig die 3G-Regel. Details sollen nach dem 14. November - wenn die aktuelle Corona-Landesverordnung ausläuft - bekannt gegeben werden.

Eine Auswahl schöner Märkte zwischen Nord- und Ostsee und ein Überblick über die bisher geplanten Corona-Regeln.

Weihnachtsmärkte in Lübeck

In Lübeck geht es traditionell immer auf mehreren Weihnachtsmärkten in der Innenstadt festlich zu. Eine besonders schöne Kulisse bietet der traditionelle Markt rund um das Rathaus und in der Breiten Straße (22. November bis 30. Dezember). Nebenan lockt im Kirchhof der Marienkirche der historische Weihnachtsmarkt (22. November bis 23. Dezember) mit Feuerkörben und Laternen, Gaukler und Musiker in Mittelalterkostümen sorgen für Unterhaltung.

Auf dem Marktplatz am Koberg lädt der maritime Weihnachtsmarkt (22. November bis 30. Dezember. 25. Dezember geschlossen) zur Fahrt mit dem Riesenrad ein, im Heiligen-Geist-Hospital findet der traditionelle Kunsthandwerkermarkt statt (26. November bis 6. Dezember). Am Hansemuseum öffnet das Weihnachtswunderland (22. November bis 2. Januar), Attraktionen sind der Wichtelwald sowie ein gläserner Dome mit Bastelaktionen für Kinder.

Wo: Rathausmarkt/Breite Straße, rund um die Marienkirche, Am Koberg sowie An der Untertrave 1

Termine: ab 22. November bis 23. oder 30. Dezember 2021, teils bis 2. Januar

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20.30 Uhr, Fr und So 10-21.30 Uhr, So 11.30-20.30 Uhr

Corona-Regeln: Marktzugang frei ohne Maske, Abstand halten empfohlen. In Innenräumen sowie an manchen gastronomischen Ständen draußen gilt die 3-G-Regel.

Weihnachtsmärkte auf Gutshöfen: Ländlicher Advent

An den Adventswochenenden geht es auf einigen Gutshöfen in Schleswig-Holstein besonders stimmungsvoll zu. In alten Stallgebäuden und in festlich beleuchteten Parks öffnen Stände mit Kunsthandwerk und regionalen Delikatessen. Für Kinder bieten sie ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm mit Bastelaktionen und Streicheltieren. Eine Auswahl.

Gut Basthorst, großer Weihnachtsmarkt mit rund 300 Ausstellern. Kutschfahrten, Wasserfeuerwerk, Märchenwerkstatt, Ponyreiten und Karussell. Krippenspiel am 4. Adventswochenende mit echten Tieren.



Lage: östlich von Hamburg am Rande des Sachsenwaldes im Herzogtum Lauenburg

Termin: 19.-21.11. (vorweihnachtlicher Basar) und 26.-28.11., 3.-5.12., 10.-12.12, 17.-19.12.

Öffnungszeiten: Fr-So 11-19 Uhr

Eintritt (ab 16 Jahre): 7 Euro

stündlicher Bus-Transfer ab Hamburg/ZOB (6 Euro/Person, 22.-24.11. alle zwei Stunden)

Corona-Regeln: 3-G-Regel

Pronstorfer Weihnachtsmarkt, rund 100 Aussteller mit Kunsthandwerk und Naturprodukten in den historischen Gebäuden sowie einem Hüttendorf in schwedischem Stil. Kinderprogramm mit Basteln, Puppentheater und Ponyreiten. Süße und deftige Speisen im Pferde- und Kutschstall. Außerdem: Weihnachtsbaumverkauf vom Förster



Lage: östlich von Bad Segeberg

Termine: 19.-21.11., 26.-28.11., 3.-5.12., 10.-12.12., 17.-19.12.

Öffnungszeiten: Fr-So 11-18 Uhr

Eintritt (ab 16 Jahre): 6 Euro, freitags 4 Euro. Ticketverkauf online, am Eingang nur Rest-Karten

Corona-Regeln: 3-G-Regel

Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof, rund 120 Aussteller bieten Kunsthandwerk, Antikes und Spielzeug an. Außerdem Verkauf regionaler Spezialitäten sowie von Weihnachtsbäumen. An den Wochenenden Weihnachtsscheune mit Basteln für Kinder



Lage: Holsteinische Schweiz, zwischen Bad Segeberg und Plön

Termin: 27.11.-12.12.

Öffnungszeiten: 11-18 Uhr

Eintritt: Mo-Fr 4 Euro, Sa/So 7 Euro, Kinder und Jugendliche frei

Corona-Regeln: 3-G-Regel

Weitere Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein

Auch in vielen anderen Städten und Orten zwischen Nord- und Ostsee öffnen Weihnachtsmärkte dieses Jahr wieder ihre Tore. Es gilt die Corona-Landesverordnung für Schleswig-Holstein, die detaillierten Corona-Regelungen sind teilweise noch offen und können sich pandemiebedingt ändern. Interessierte sollten sich im Voraus informieren.

Weihnachtsmärkte an der Nordsee



Bredstedt (Fiede-Kay-Platz), 29. November bis 23. Dezember, tgl. ab 15 Uhr

(Fiede-Kay-Platz), 29. November bis 23. Dezember, tgl. ab 15 Uhr Friedrichstadt (Grachtenweihnacht auf dem Marktplatz) , Weihnachtsdorf mit Kunsthandwerk, Leckereien und dänischem Glögg, 26.-28. November, 14-22 Uhr

(Grachtenweihnacht auf dem Marktplatz) Weihnachtsdorf mit Kunsthandwerk, Leckereien und dänischem Glögg, 26.-28. November, 14-22 Uhr Heide (Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit Musik und vielen Ständen rund um eine große Eisbahn, 22. November bis 29. Dezember, 11-20 Uhr, Do bis 23 Uhr, (Eisbahn in der Woche bis 18.30 Uhr), 24.12. und Silvester 10-14 Uhr, 25.12. sowie 1.1. geschlossen

(Marktplatz), Weihnachtsmarkt mit Musik und vielen Ständen rund um eine große Eisbahn, 22. November bis 29. Dezember, 11-20 Uhr, Do bis 23 Uhr, (Eisbahn in der Woche bis 18.30 Uhr), 24.12. und Silvester 10-14 Uhr, 25.12. sowie 1.1. geschlossen Husum , Weihnachtsmarkt mit Karussell auf dem Marktplatz rund um den Tine-Brunnen, 22. November bis 29. Dezember, So-Mi 10-22 Uhr, Do-Sa 10-23 Uhr, 24.12. 10-14 Uhr, 25.12. geschlossen

, Weihnachtsmarkt mit Karussell auf dem Marktplatz rund um den Tine-Brunnen, 22. November bis 29. Dezember, So-Mi 10-22 Uhr, Do-Sa 10-23 Uhr, 24.12. 10-14 Uhr, 25.12. geschlossen Westerland/Sylt (Platz vor der neuen Mitte), "Sylter Wintermarkt", 10. Dezember bis 2. Januar, So-Do 12-20 Uhr, Fr+Sa 12-22 Uhr, 24.+31.12. 12-16 Uhr, 25.12. geschlossen

Weihnachtsmärkte an der Ostsee, Förde und Schlei



Burg auf Fehmarn (Marktplatz), Hüttendorf und Live-Musik an den Wochenenden, 26. November bis 30. Dezember, Mo-Fr ab 15 Uhr, Sa-So ab 12 Uhr, 24.-26.12. geschlossen

(Marktplatz), Hüttendorf und Live-Musik an den Wochenenden, 26. November bis 30. Dezember, Mo-Fr ab 15 Uhr, Sa-So ab 12 Uhr, 24.-26.12. geschlossen Eckernförde (Kirchplatz St. Nicolai), Weihnachtsdorf mit Live-Musik, Karussell, Märchenclown und Lebkuchenhauswettbewerb, 22. November bis 30. Dezember tgl. 11-22 Uhr

(Kirchplatz St. Nicolai), Weihnachtsdorf mit Live-Musik, Karussell, Märchenclown und Lebkuchenhauswettbewerb, 22. November bis 30. Dezember tgl. 11-22 Uhr Flensburg (vom Norder- bis zum Südermarkt), "Hygge, Herz und Lichterglanz" mit großer Weihnachtspyramide. Adventkalender mit vielen Gewinnen sowie Erzähl-Café. Dieses Jahr ohne Skihütte am Südermarkt, 22. November bis 31. Dezember, Mo-Sa 10-22 Uhr, So 11-20 Uhr, Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr, 25.+26. Dezember geschlossen

(vom Norder- bis zum Südermarkt), "Hygge, Herz und Lichterglanz" mit großer Weihnachtspyramide. Adventkalender mit vielen Gewinnen sowie Erzähl-Café. Dieses Jahr ohne Skihütte am Südermarkt, 22. November bis 31. Dezember, Mo-Sa 10-22 Uhr, So 11-20 Uhr, Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr, 25.+26. Dezember geschlossen Glücksburg (Schloss), Märchenweihnacht rund ums beleuchtete Schloss mit Kunsthandwerk, Weihnachtspostamt und Wichtelwerkstatt für Kinder sowie großer Krippe, Konzerten, an allen vier Adventswochenenden von 11-20 Uhr

(Schloss), Märchenweihnacht rund ums beleuchtete Schloss mit Kunsthandwerk, Weihnachtspostamt und Wichtelwerkstatt für Kinder sowie großer Krippe, Konzerten, an allen vier Adventswochenenden von 11-20 Uhr Kiel (Innenstadt), Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz mit Kunsthandwerk, Kulinarischem und Tannenwald. Weitere Märkte am Holstenplatz, auf dem Asmus-Bremer-Platz und am Alten Markt, 22. November bis 23. Dezember, So-Do 11-21 Uhr, Fr/Sa 11-22 Uhr

(Innenstadt), Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz mit Kunsthandwerk, Kulinarischem und Tannenwald. Weitere Märkte am Holstenplatz, auf dem Asmus-Bremer-Platz und am Alten Markt, 22. November bis 23. Dezember, So-Do 11-21 Uhr, Fr/Sa 11-22 Uhr Niendorf (Hafen), "Fischers Wiehnacht" mit festlich beleuchteten Segeln und Loungezelt. Täglich kommt der Nikolaus im Fischerboot und verteilt Süßigkeiten. 26.-28. November, Fr ab 16 Uhr, Sa ab 11 Uhr, So ab 12 Uhr

(Hafen), "Fischers Wiehnacht" mit festlich beleuchteten Segeln und Loungezelt. Täglich kommt der Nikolaus im Fischerboot und verteilt Süßigkeiten. 26.-28. November, Fr ab 16 Uhr, Sa ab 11 Uhr, So ab 12 Uhr Schleswig (St.-Petri-Dom), "Schwahlmarkt" - traditioneller Kunsthandwerkermarkt mit kulturellem Rahmenprogramm, 4.-12. Dezember Mo-Fr 14-18 Uhr, Sa/So 12-18 Uhr, Eintritt: 1,50 Euro, Kinder und Jugendliche frei

(St.-Petri-Dom), "Schwahlmarkt" - traditioneller Kunsthandwerkermarkt mit kulturellem Rahmenprogramm, 4.-12. Dezember Mo-Fr 14-18 Uhr, Sa/So 12-18 Uhr, Eintritt: 1,50 Euro, Kinder und Jugendliche frei Schleswig (Capitolplatz), 22. November bis 30. Dezember tgl. 10-21 Uhr

Weihnachtsmärkte im Binnenland



Barmstedt , Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, 29. November - 1. Dezember, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr

, Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, 29. November - 1. Dezember, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr Barmstedt , Adventsmarkt auf der Schlossinsel, 14./15. Dezember, Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr

, Adventsmarkt auf der Schlossinsel, 14./15. Dezember, Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr Elmshorn (Alter Markt/St.-Nikolai-Kirche), stimmungsvoller Lichtermarkt mit nostalgischem Karussell und Angeboten für Kinder, 25. November - 24. Dezember, Mo-Sa 11-20 Uhr, So 14-20 Uhr, Heiligabend: 10-14 Uhr

(Alter Markt/St.-Nikolai-Kirche), stimmungsvoller Lichtermarkt mit nostalgischem Karussell und Angeboten für Kinder, 25. November - 24. Dezember, Mo-Sa 11-20 Uhr, So 14-20 Uhr, Heiligabend: 10-14 Uhr Glückstadt (Marktplatz), Weihnachtsmarkt vor historischer Kulisse mit Kinderkarussell und Live-Musik, 13.-15. Dezember, Fr 14-20 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr

(Marktplatz), Weihnachtsmarkt vor historischer Kulisse mit Kinderkarussell und Live-Musik, 13.-15. Dezember, Fr 14-20 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr Lauenburg (Schlossplatz), Weihnachtsmarkt im historischen Stil mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, 10.-12.12., Fr+Sa 14-22 Uhr, So 12-19 Uhr

(Schlossplatz), Weihnachtsmarkt im historischen Stil mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, 10.-12.12., Fr+Sa 14-22 Uhr, So 12-19 Uhr Mölln (Marktplatz und Rathaus), Weihnachtsmarkt vor historischer Kulisse mit großem, geschmücktem Weihnachtsbaum, Kunsthandwerk im Rathaus und vielen Hütten, an allen Adventswochenenden Fr 15-20 Uhr, Sa/So 11-20 Uhr

(Marktplatz und Rathaus), Weihnachtsmarkt vor historischer Kulisse mit großem, geschmücktem Weihnachtsbaum, Kunsthandwerk im Rathaus und vielen Hütten, an allen Adventswochenenden Fr 15-20 Uhr, Sa/So 11-20 Uhr Neumünster (Großflecken), Weihnachtsdorf und Eisbahn (dieses Jahr ohne Dach), 22. November - 23. Dezember Mo-Mi 11-20.30 Uhr, Do-Sa 11-21 Uhr, So 12-20.30 Uhr. Es gilt die 3-G-Regel.

(Großflecken), Weihnachtsdorf und Eisbahn (dieses Jahr ohne Dach), 22. November - 23. Dezember Mo-Mi 11-20.30 Uhr, Do-Sa 11-21 Uhr, So 12-20.30 Uhr. Es gilt die 3-G-Regel. Norderstedt (Stadtpark), Adventsmarkt mit Musik, Karussell und Kindereisenbahn, 26.-28. November, Fr 14-21 Uhr (nur draußen), Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr. Es gilt die 3-G-Regel.

(Stadtpark), Adventsmarkt mit Musik, Karussell und Kindereisenbahn, 26.-28. November, Fr 14-21 Uhr (nur draußen), Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr. Es gilt die 3-G-Regel. Rendsburg (Schiffbrückenplatz), Weihnachtsmarkt mit Karussell und Eisbahn, 22. November bis 9. Januar, detaillierte Öffnungszeiten noch offen