Stand: 30.11.2020 12:35 Uhr Geschenke und Gutscheine originell und kreativ verpacken

Papier und Schleife drum, fertig. So verpackt wirken selbst schöne Geschenke etwas fantasie- und lieblos. Besonders Gutscheine, Guthaben-Karten oder Geld machen wenig her, wenn sie nur in einem einfachen Umschlag stecken. Mit einer selbst gestalteten Verpackung bekommen sie eine ganz persönliche Note und zeigen, dass sich der Schenkende Gedanken gemacht hat.

Kreative Ideen mit Zweigen, Anhängern und Bändern

Wer wenig Zeit hat oder nicht so gern bastelt, verwendet schlichtes Papier, Tüten oder Stoffbeutel und dekoriert sie nach Geschmack mit bunten Bändern, Fundstücken aus der Natur wie Zapfen, Beerenzweigen und Efeuranken oder Anhängern. Dafür eignen sich etwa Plätzchen oder Schokokringel mit einem Loch in der Mitte, Weihnachtsschmuck, Filzfiguren oder Postkarten.

Kreative bemalen, bekleben oder bedrucken Papier oder Stoff, etwa mit Kartoffeldruck, oder falten aus Karton oder Karten schöne Geschenktüten.

Nachhaltige und kreative Geschenkverpackungen

Ob Marmeladengläser, Packpapier, Stoffreste oder Toilettenpapier-Rollen: Bei der Auswahl der Geschenkverpackung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Stoffbeutel und Schleifen aus dem Vorjahr können wiederverwendet werden - so ist die Verpackung außerdem umweltfreundlich und nachhaltig. Das gilt auch für Dekoelemente aus dem Garten: Sie können nach Weihnachten auf den Kompost oder in die Biotonne gegeben werden.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 10.12.2019 | 16:20 Uhr