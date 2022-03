Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Stand: 04.03.2022 13:00 Uhr In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg werden derzeit Spendenaktionen für die Bevölkerung in der Ukraine durchgeführt und Unterstützung für die Flüchtenden organisiert. Welche Hilfe ist gefragt? Was gilt es zu beachten?

Vor dem Hintergrund der enormen Hilfsbereitschaft für die vom Krieg in der Ukraine Betroffenen appellieren Hilfsorganisationen und Verantwortliche an alle: Spenden Sie gezielt! Wichtig ist vor allem, sich vorab zu informieren, welche Spenden - neben Geldspenden - derzeit vor allem gefragt sind. So rufen die Verbände Caritas und Diakonie dazu auf, vorerst keine (Ober-)Bekleidung mehr zu spenden. Gebraucht werden demnach vor allem Unterwäsche, Bettwäsche/Schlafsäcke, Handtücher, Babynahrung, haltbare Lebensmittel sowie Hygiene- und Kosmetikartikel. Hilfreich sind auch Taschenlampen, Powerbanks und Handyladekabel.

Wenn Sie ukrainischen Flüchtlingen nach deren Ankunft in Norddeutschland helfen möchten, wenden Sie sich am besten an Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

Übersicht über Hilfsaktionen und -angebote in den Ländern

In den einzelnen Bundesländern und auf kommunaler Ebene werden die Hilfsaktionen und Spendensammlungen ganz unterschiedlich organisiert. Das ist der Stand der Dinge in Norddeutschland:

Norddeutsch-ukrainischer Hilfsstab

In Norddeutschland ansässige gemeinnützige Vereine haben sich gemeinsam mit dem Generalkonsulat der Ukraine und der ukrainischen Kirche Hamburgs zusammengeschlossen und den Norddeutsch-ukrainischen Hilfsstab gegründet. Auf der Internetseite finden Sie Spendenkonten sowie Infos zur Versorgung und Unterbringung der schutzsuchenden Ukrainerinnen und ihrer Kinder.

Links zur Ukraine-Hilfe

Viele weitere Organisationen bringen Hilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen in die Ukraine, unterstützen an den Grenzen oder kümmern sich vor Ort in Deutschland um Geflüchtete. Hier eine Auswahl:

Vorbereitung zur Unterbringung der flüchtenden Menschen

In den Bundesländern laufen die Vorbereitungen zur Aufnahme von aus der Ukraine flüchtenden Menschen auf Hochtouren. Sie wird vor allem vor Ort in den einzelnen Städten und Gemeinden organisiert.

Wenn Sie helfen wollen, indem Sie zum Beispiel vorübergehend Wohnraum zur Verfügung stellen oder Flüchtende aufnehmen können, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Verwaltung. Im Internet gibt es außerdem Plattformen wie #UnterkunftUkraine, die unbürokratisch und schnell Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine vermitteln wollen.

Informationen für flüchtende Ukrainer im Netz

Die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie die Hansestadt Hamburg bündeln auf ihren Internetseiten vor allem die Informationen für Menschen aus der Ukraine:

ARD unterstützt zwei Ukraine-Spendeninitiativen

Wer den Menschen in der Ukraine mit einer Geldspende helfen möchte, kann dies auch über die Initiativen "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" tun. Beide werden von der ARD unterstützt.

Liebe Userinnen und User, den Norddeutschen Rundfunk erreichen unzählige Hinweise auf Hilfsaktionen für die Menschen in und aus der Ukraine. Wir berichten über dieses große Engagement ausführlich in unseren Programmen im Fernsehen, Hörfunk und online, bitten aber um Verständnis dafür, dass wir nicht alle Aktionen in diesem Artikel nennen und auflisten können.

