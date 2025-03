Sonnenfinsternis über dem Norden: Heute Himmelsspektakel Stand: 29.03.2025 06:47 Uhr Heute zeigt sich in Norddeutschland ein seltenes Naturschauspiel: eine partielle Sonnenfinsternis. Wann und wo ist sie am besten zu sehen und wie kommt es zu dem Phänomen?

Je nach Standort beginnt und endet die Sonnenfinsternis zu etwas unterschiedlichen Zeiten: Sie wird zwischen 11.23 Uhr und 13.10 Uhr zu beobachten sein. In Hamburg und Kiel beginnt sie beispielsweise um 11.26 Uhr und endet um 13.08 beziehungsweise 13.10 Uhr, in Hannover setzt sie um 11.25 Uhr ein und endet um 13.06 Uhr. Der Höhepunkt, also die maximale Bedeckung, tritt je nach Standort zwischen 12.15 Uhr und 12.25 Uhr ein. Dann wirkt es so, als würde der Sonne ein Stückchen fehlen - wie bei einem angeknabberten Keks.

Größte Bedeckung der Sonne im Nordwesten

"Je weiter wir uns im Nordwesten befinden, desto beeindruckender fällt die Finsternis aus. So werden zum Beispiel über Hamburg immerhin rund 21 Prozent der Sonne verdeckt, während es in Berlin nur knapp 16 Prozent sind", erklärt Dr. Björn Voss vom Planetarium Hamburg. Auf Sylt werden knapp 25 Prozent der Sonne bedeckt sein, in Hannover 19 und in Neubrandenburg 17 Prozent. In München sind es dagegen nur knapp elf Prozent.

Sonnenfinsternis nur mit Augenschutz beobachten

Wer die Sonnenfinsternis beobachten möchte, sollte auf keinen Fall mit bloßem Auge in die Sonne blicken, denn ein ungeschützter Blick kann zu schweren Augenschäden führen. Zur Beobachtung der Finsternis sollte man daher unbedingt eine Schutzbrille tragen. Diese sind bei Optikern oder im Onlinehandel für wenige Euro erhältlich und bestehen aus Pappe und einer sehr dunklen Folie. Herkömmliche Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Schutz.

Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?

Eine Sonnenfinsternis kann nur bei Neumond entstehen. Zusätzlich müssen Sonne, Mond und Erde genau in einer Linie stehen. Der Mond erscheint dann als Silhouette vor der Sonne. Das kommt nicht sehr häufig vor, denn meist zieht der Mond nördlich oder südlich an der Sonne vorbei - deshalb sind Sonnenfinsternisse so selten.

Partielle und totale Sonnenfinsternis - das unterscheidet sie

Bei einer totalen Sonnenfinsternis fällt der Kernschatten des Mondes in einem schmalen Streifen von etwa 300 Kilometern Breite auf die Erdoberfläche. In diesem Gebiet bedeckt der Mond von der Erde aus gesehen die Sonne komplett. Nördlich und südlich dieses Kernschattens ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Von diesen Standorten aus ist nur ein Teil der Sonne bedeckt. Die nächste totale Sonnenfinsternis findet am 12. August 2026 statt und ist unter anderem in Island und Spanien zu sehen.

Eine Sonderform ist die ringförmige Sonnenfinsternis. Sie entsteht, wenn die Erde der Sonne sehr nahe oder der Mond sehr weit von der Erde entfernt ist. Dann kann er die Sonne nicht vollständig verdecken, sodass sie noch als Ring um den Mond zu sehen ist.