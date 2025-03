Sonnenfinsternis: Fans in Neumünster hatten gute Sicht Stand: 29.03.2025 16:09 Uhr In ganz Schleswig-Holstein haben am Sonnabend sicherlich einige gen Himmel geguckt. Auf dem Kleinflecken in Neumünster haben sich etwa 150 Menschen versammelt, um gemeinsam die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten.

Passend zum bundesweiten Astronomietag am Sonnabend zeigte sich zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr eine partielle Sonnenfinsternis am Himmel. In Schleswig-Holstein hat das gute Wetter nahezu freien Blick auf das Naturschauspiel gegeben. Auf dem Kleinflecken in Neumünster hatten die "Neumünsteraner Sternkiekern" eine öffentliche Beobachtung organisiert. Nach Angaben von Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster nahmen rund 150 bis 200 Personen daran teil. "Die Begeisterung war riesig", so Ludwig.

Nicht ohne Brille in die Sonne gucken

Eine Sonnenfinsternis entsteht dann, wenn Erde, Mond und Sonne für kurze Zeit auf einer Linie liegen. Wirklich dunkler wurde es am Himmel jedoch nicht. Im Großteil des Landes wurden laut Ludwig nur rund 20 Prozent der Sonne vom Mond verdeckt. Besonders gut zu beobachten war die Finsternis im nördlichsten Teil von Schleswig-Holstein. Astronomen und Mediziner haben zuvor davor gewarnt, ohne Schutz in die Sonne zu blicken, schon gar nicht mit einem Fernglas oder Teleskop.

Nächste partielle Sonnenfinsternis im kommenden Jahr

Wer die partielle Sonnenfinsternis am Sonnabend verpasst hat, muss sich noch ein wenig gedulden. Die nächste, die man in Deutschland beobachten kann, findet voraussichtlich am 12. August 2026 statt. Also noch genug Zeit, um sich eine Sonnenfinsternis-Brille beim Optiker zu besorgen.

