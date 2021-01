Stand: 11.01.2021 13:06 Uhr "Phase 10 - Masters" - Erweiterung des Klassikers

In diesem Kartenspiel sammeln die Spieler Karten und legen diese in bestimmten Kombinationen, genannt Phasen, ab: Karten in einer Farbe, Zahlenfolgen oder Karten mit gleichen Werten. Wer als Erster die zehnte Phase ablegen kann, gewinnt das Spiel. "Masters" ist die aktuellste Erweiterung der Phase-10-Kartenspielreihe. Die Spieler können wählen, ob sie die Phasen alle in der gleichen oder in individueller Reihenfolge ablegen müssen. Neu ist zudem, dass es Karten mit einem doppelten Zahlenwert gibt, dass die Aussetzenkarte für einen beliebigen Spieler verwendet werden kann und dass man einen eigenen Aufbewahrungsstapel anlegen kann.

Fazit

Für alle, die "Phase 10" mögen, ist "Masters" eine spannende Abwechslung, die frischen Schwung ins Spiel bringt. Durch die neuen Zahlenwertkarten gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten. Auch beim Ablegen auf den allgemeinen Stapel muss man seine Mitspieler nun doppelt genau im Auge behalten. Besonders, wenn die Mitspieler die Phasen in unterschiedlichen Reihenfolgen ablegen, muss man sich gut konzentrieren, um dem "Gegner" keine passende Karte vor die Nase zu legen.

"Phase 10 - Masters" auf einen Blick Für wen? 2-6 Spieler ab 7 Jahren Wie lange? ab 60 Minuten Spieltyp Strategie und Glück Verlag Mattel Verfügbarkeit neu im Handel erhältlich Preis etwa 17 Euro

