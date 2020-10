Duftende Kerzen aus Bienenwaben selber rollen Stand: 23.10.2020 09:57 Uhr Schon das Herstellen der Kerzen macht richtig Lust auf diese Jahreszeit. Der Duft und das schöne Licht der Kerzen zaubern Herbstimmung in die Bastelstuben.

Die fertigen Bienenwachskerzen verbreiten einen herrlichen Honigduft. Bienenwaben bekommt man beim Imker oder im Bastelladen, aus einer Platte kann man zwei Kerzen rollen.

Benötigtes Material

Bienenwachswabenplatten (nach Bedarf)

Schere, Messer

Docht

evtl. Wachsklebeplättchen und Holzscheiben

Anleitung für gerollte Kerzen aus Bienenwachs

Für jeweils zwei Kerzen wird eine leicht angewärmte Bienenwachsplatte benötigt. Für die schräg gerollte Kerzen die Bienenwachsplatte diagonal mit einem scharfen Messer durchschneiden, für gerade gerollte Kerzen die Wachsplatte in der Mitte knicken und vorsichtig auseinander nehmen. Am Rand der Wachsplatte den Docht einlegen, etwa 1,5 cm Überstand lassen, damit die Kerze angezündet werden kann. Den Docht mit der Wachsplatte umhüllen und von dort aus die gesamte Wachsplatte um den Docht rollen. So entsteht langsam die Kerze.

Jede einzelne Wabe an der Kante mit dem Fingernagel festdrücken. Der Rand sollte möglichst bündig gerollt werden, sonst kann die Kerze später nicht von alleine stehen. Wenn es schief geworden ist, Kerze nochmal vorsichtig aufrollen und erneut versuchen. Jetzt kann man die Kerze mit einem Wachsklebeplättchen auf einer Holzscheibe befestigen oder sie kommt in einen schönen Kerzenständer.

