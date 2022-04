Spitzenkandidaten live bei NDR 1 Welle Nord - Stellen Sie Ihre Frage Sendedatum: 25.04.2022 18:05 Uhr Was wollen die Parteien im Norden? Wo liegen die politischen Schwerpunkte? Die Menschen in Schleswig-Holstein haben viele Fragen zur kommenden Landtagswahl. Diskutieren Sie mit uns, stellen Sie Ihre Fragen an die Spitzenkandidaten.

Wenige Tage vor der Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein stellen sich die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien den Fragen unserer NDR Welle Nord Moderatoren Stefan Böhnke, Anna Grusnik und Constantin Gill. Sie moderieren im Wechsel die Sendung "Zur Sache mit den Spitzenkandidaten" - live von 18.05 bis 19 Uhr. Am Tag nach der Ausstrahlung finden Sie die Sendung auf dieser Seite zum Nachhören oder auch als Podcast auf unterschiedlichen Podcast-Plattformen und -Apps.

Termine und Spitzenkandidaten:

Montag, 25. April: Bernd Buchholz (FDP)

Dienstag, 26. April: Jörg Nobis (AfD)

Mittwoch, 27. April: Monika Heinold (Grüne)

Donnerstag, 28. April: Lars Harms (SSW)

Freitag, 29. April: Thomas Losse Müller (SPD)

Montag, 2. Mai: Daniel Günther (CDU)

Politiker beantworten Ihre Fragen

Welche Erwartungen haben Sie an die Spitzenkandidaten? Wo sollten die Politiker möglichst schnell handeln? Was muss in Schleswig-Holstein besser werden? Sie können sich direkt an der Sendung beteiligen und Ihre Fragen an die Spitzenkandidaten ab sofort stellen.

Schreiben Sie uns eine Nachricht mit Ihrer Frage und den Namen des jeweiligen Kandidaten, an den die Frage gerichtet ist. Nutzen Sie dafür das unten beigefügte Formular. Eine Auswahl Ihrer wichtigen Fragen nehmen die Moderatoren mit ins Studio, um sie den Spitzenkandidaten zu stellen.

