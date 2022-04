Landtagswahl in SH: TV-Triell mit Günther, Losse-Müller und Heinold Sendedatum: 26.04.2022 21:00 Uhr Erstmals vor einer Landtagswahl im Norden lädt der NDR zu einem TV-Triell ein: Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther trifft auf Thomas Losse-Müller und Monika Heinold. Die Spitzenkandidaten von FDP, AfD und SSW stehen in einem weiteren Triell Rede und Antwort. Der NDR überträgt beide Aufeinandertreffen live.

Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein werden sich die Spitzenkandidaten der drei großen Parteien einen Schlagabtausch liefern. Am 26. April sind Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie die Herausforderer Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) eine Stunde lang zu Gast im Norwegenkai in Kiel. Daniel Günther wird aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht live im Studio sein, er wird zugeschaltet. Das Triell moderieren ab 21 Uhr NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Julia Stein, Leiterin für Politik und Recherche im NDR Schleswig-Holstein. NDR.de überträgt das Streitgespräch zeitgleich im Video-Livestream sowie in der NDR SH App.

Wer schaltet auf Angriff?

Etwa 2,3 Millionen Wahlberechtigte entscheiden darüber, ob Daniel Günther im Amt bleibt oder der Posten des Kieler Ministerpräsidenten an einen der beiden Herausforderer fällt. Vor allem für die Herausforderer von SPD und Grünen dürfte das einstündige Live-Triell eine der letzten Chancen sein, den Abstand zwischen ihren Parteien und der CDU im bevorstehenden Endspurt zu verkürzen. Nach der jüngsten NDR Umfrage vom 21. April lag die CDU in der Wählergunst vorn. Die Partei kam in der "Sonntagsfrage" auf 38 Prozent, die SPD auf 20 und die Grünen auf 16 Prozent.

Welche Koalitionen sind möglich?

Eine weitere spannende Frage: Regiert weiter eine Jamaika-Koalition oder übernimmt ein Zweier-Bündnis das Ruder? Laut de NDR Umfrage wäre die bisherige Jamaika-Koalition Geschichte. Denn es würde bereits für ein Zwei-Parteien-Bündnis aus CDU und Grünen reichen. Aber auch eine Koalition aus CDU und FDP hätte eine knappe Mehrheit. Rechnerisch möglich, aber politisch unwahrscheinlich wäre auch eine große Koalition aus CDU und SPD. Für eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP würde es dagegen derzeit nicht reichen.

Welche Themen entscheiden die Wahl?

Im Triell soll es vor allem um die wichtigen landespolitischen Themen gehen. Für 27 Prozent der Schleswig-Holsteiner ist Verkehr und Mobilität laut einer NDR Umfrage vom 31. März das wichtigste Thema im Wahlkampf. Danach folgen Energiepolitik/Energiewende (20 Prozent) sowie Bildung/Schule/Ausbildung (19 Prozent) und Klimawandel und Umweltschutz (15 Prozent).

Wahl-Triell mit Spitzenkandidaten von FDP, AfD und SSW ab 18 Uhr live

Was versprechen die anderen Parteien? Wo liegen die Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten und wer hat die besseren Argumente? Die drei Spitzenkandidaten der übrigen drei im Landtag vertretenen Parteien, stehen in einem weiteren Triell Rede und Antwort. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP), Jörg Nobis (AfD) und Lars Harms (SSW) treffen am 26. April von 18 bis 19 Uhr aufeinander.

Durch die Sendung führen NDR Info Moderatorin Susanne Stichler und Stefan Böhnke, Landeshauskorrespondent von NDR Schleswig-Holstein. Das Triell wird regional in Schleswig-Holstein gesendet. NDR.de überträgt das Streitgespräch ebenfalls zeitgleich im Video-Livestream und in der NDR SH App.

