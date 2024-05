Tote Frau in Husum: Polizei sucht weiter nach dem Sohn Stand: 06.05.2024 11:10 Uhr Angehörige haben vergangenen Dienstag die Leiche einer 39-jährigen Frau in Husum gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittler suchen weiter den 18-Jährigen Sohn der Getöteten.

Im Zusammenhang mit dem Tod einer 39-jährigen Frau in Husum (Kreis Nordfriesland) in der vergangenen Woche hat die öffentliche Fahndung laut Polizei zu ersten Hinweisen geführt, die jetzt ausgewertet werden. Der 18-jährige Sohn der Frau wird verdächtigt, seine Mutter getötet zu haben. Finden konnte die Polizei ihn noch nicht, sie bittet weiter um Hinweise. Zu den Hintergründen der Tat äußerten sich die Beamten auch am Montag nicht. Sie seien ebenso wie Tatgeschehen und Art der tödlichen Verletzungen Gegenstand der Ermittlungen.

Öffentliche Fahndung nach Derin Osman

Personen, die wissen, wo sich der 18-Jährige aufhält oder ihn gesehen haben, werden gebeten sich unter Telefon (0461) 48 40 bei der Polizei zu melden. Er trägt vermutlich eine schwarze kurze Lederjacke, schwarze Turnschuhe mit roten Applikationen sowie eine olivfarbene Cargohose oder schwarze Jogginghose mit orangenen Reißverschlüsseln an der Hüfte. Die Polizei warnt davor, sich dem Verdächtigen zu nähern. Es wird empfohlen direkt die Polizei zu rufen.

