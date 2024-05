DRK-Kreisverband Kiel eröffnet Second-Hand-Laden für junge Familien Stand: 06.05.2024 17:58 Uhr Mit "Rund & Lütt" hat der DRK-Kreisverband in der Innenstadt den erste Laden für gebrauchte Umstands- und Kindermode sowie Spielzeug in Kiel eröffnet, dessen Erlös komplett in gemeinnützige Projekte fließt.

von Jennifer Reisloh

Von Umstandsmode über Baby- und Kinderkleidung bis hin zu Kinderwagen und Krabbeldecken gibt es in der Küterstraße vieles für junge Familien. Einkaufen und spenden abgeben können dort alle. Valeska Wehleit, Leiterin der Rot-Kreuz-Märkte in Kiel, erklärt die Idee des neuen Geschäfts: "Kinder benötigen regelmäßig neue Kleidungsstücke, aber viele Menschen haben eben immer weniger Geld für Kleidung. Außerdem legen immer mehr Menschen Wert auf Nachhaltigkeit"

Um das Angebot möglichst groß zu halten, ist der DRK-Markt auf Sachspenden angewiesen, erklärt Geschäftsleiterin Sigrid Hopgood: "Wir nehmen alles an, was irgendwie mit Kind und Kegel zu tun hat." Einzige Ausnahme: Elektrogeräte - dafür übernimmt das DRK keine Gewährleistung.

Ware wird auf Qualität geprüft

Eine mögliche Konkurrenz in Flohmärkten sieht Wehleit nicht. Die DRK-Märkte seien eher eine Ergänzung dazu. Am Eröffnungstag war der Laden mit über 1.000 Kleidungsstücken ausgestattet. Diese kamen aus einem der anderen Rot-Kreuz-Märkte in Kiel oder wurden direkt gespendet. Die Ware wird vor dem Verkauf auf Qualität geprüft und kann direkt vor Ort gewaschen und getrocknet werden.

Erlös geht unter anderem an KinderhilfsfondsKiel

Mit dem Einkommen soll Kindern und Familien in finanzieller Not geholfen werden. Daher fließen die Erlöse in verschiedene gemeinnützige Projekte, Ein Beispiel: Der Kinderhilfsfonds Kiel. Dieser unterstützt die Finanzierung von Schulmaterialien, Mittagessen und Freizeitangeboten für Kinder.

Ähnliche Modelle führt das DRK in fast allen Kreisverbänden in Schleswig-Holstein mit den Kleiderläden und Kleiderkammern, wie zum Beispiel im Kreis Dithmarschen oder in den Städten Lübeck und Neumünster. Neu ist hier die Fokussierung rein auf Umstands- und Kindermode. Diese gibt es anderswo schon von anderen Organisationen, beispielsweise dem Kinderschutzbund in Heide.

"Rund & Lütt" soll auch Begegnungsstätte werden

Neben Leiterin Sigrid Hopgood arbeiten fünf Ehrenamtliche und zwei hauptamtliche Teilzeitkräfte in dem neuen Laden. Das DRK plant aus dem Laden eine Begegnungsstätte für Eltern zu machen. Verschiedene Veranstaltungen sind geplant. Seminare zur Breikost und Ernährung, Stillberatung aber auch Bastelworkshops mit Kindern sollen dann angeboten werden.

