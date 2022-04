"Hoch hinaus" - die Spitzenkandidaten im Gespräch Stand: 13.04.2022 20:11 Uhr Was treibt die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien an auf ihrem Weg nach oben? Auf dem Holtenauer Leuchtturm sprechen sie über ihre persönliche Motivation für die Politik. Den Anfang macht FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz.

Sie haben bereits einen längeren Weg hinter sich, um da zu stehen, wo sie jetzt sind: Auf Platz 1 der Kandidatenliste ihrer Partei für die Landtagswahl am 8. Mai 2022. Die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen der im schleswig-holsteinischen Landtag vertretenen Parteien haben ein politisches Ziel, aber auch ein persönliches. Was treibt sie an auf ihrem Weg nach oben? Worin besteht ihre persönliche Motivation?

VIDEO: "Hoch hinaus": FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz im Gespräch (4 Min)

Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD), Monika Heinold (Grüne), Bernd Buchholz (FDP), Jörg Nobis (AfD) und Lars Harms (SSW) sprechen mit Julia Stein über ihren Weg an die Spitze. Auf dem Holtenauer Leuchtturm kommt Überraschendes ans Licht: Kann man als Politiker und Politikerin immer die Wahrheit sagen? Wie ist es ihnen bisher gelungen, sich durchzusetzen? Und was werden sie tun, wenn es am Ende doch nichts wird mit ihrem Ziel, zu regieren oder in den Landtag einzuziehen?

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 13.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Schleswig-Holstein