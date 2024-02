Stand: 22.02.2024 07:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtag debattiert über Bezahlkarte für Geflüchtete

Im Landtag wird heute über die Einführung der geplanten Bezahlkarte für Geflüchtete diskutiert. CDU und Grüne sind sich zwar einig, dass die Karte auch in Schleswig-Holstein eingeführt werden soll, unklar ist aber welche Funktionen sie genau haben soll. Ein wichtiger Punkt ist die Auszahlhöhe solcher Karten. Für die Grünen ist es wichtig, dass die Bezahlkarte pragmatisch und diskriminierungsfrei ist. Laut CDU ist das politische Ziel der Bezahlkarte, Fluchtanreize zu reduzieren. Überweisungen ins Ausland sollen nicht möglich sein. Die FDP fordert rasche Klarheit und betont, es solle keine Bargeld-Auszahlkarte sein. Der SSW ist dagegen der Ansicht, man müsse mit der Karte alles tun können. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:00 Uhr

Wachstumchancengesetz: Günther will Entlastung für Landwirte

Im Ringen um ein Wachstumspaket für Unternehmen gab es im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag keine Einigung. Weil die Union einem Kompromiss nicht zustimmte, steht das Gesetz am 22. März noch einmal zur Abstimmung. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, eine breite Mehrheit im Vermittlungsausschuss wäre möglich gewesen, wenn die Bundesregierung Entlastungen für die Landwirtschaft vorgestellt hätte. "Für uns gehört klar dazu, dass, wenn wir über Entlastungen der Wirtschaft sprechen, dazu auch unsere Landwirtschaft gehört", so Günther. Er erwarte von der Bundesregierung zügig ein Maßnahmenpaket. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:00 Uhr

Flensburger Rathaus nach Drohanruf eingeschränkt zugänglich

Nach einem Drohanruf hat die Stadt Flensburg den Zugang zu ihrem Rathaus eingeschränkt. Ein Unbekannter hatte in einem Telefongespräch am Mittwoch laut Polizei Drohungen ausgeprochen, die sich unter anderem gegen Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) richteten. Besucherinnen und Besucher können das Rathaus laut Stadtverwaltung vorerst nur noch über den Haupteingang betreten. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:00 Uhr

SH exportiert immer mehr grünen Strom

Schleswig-Holstein exportiert immer mehr grünen Strom. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben von Schleswig-Holstein Netz mehr als elf Millionen Megawattstunden über die Landesgrenzen geliefert. Das seien über zwei Millionen Megawattstunden mehr als im Vorjahr. Den eigenen Strombedarf habe Schleswig-Holstein 2023 allein durch grünen Strom, vor allem aus Sonne und Wind, zu 204 Prozent gedeckt. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:00 Uhr

Nordkirche diskutiert über Missbrauchsfälle

Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche sind heute Thema bei der Synode der Nordkirche in Travemünde. Das Kirchenparlament will diskutieren, wie mit Fällen sexualisierter Gewalt künftig umgegangen werden soll. Hintergrund ist eine Studie, nach der es mehrere Tausend Betroffene gibt. Auch Missbrauchsfälle in Schleswig-Holstein sind bekannt geworden. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig hat deshalb die Akten der Nordkirche angefordert und nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen erhalten. Bei der Synode will unter anderem die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, Stellung dazu nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 07:00 Uhr

Landesunterkünfte für Geflüchtete: Kommunen stellen Forderungen

Die sieben Komunen in Schleswig-Holstein mit Erstaufnahmeeinrichtungen und Landesunterkünften für Geflüchtete fordern mehr Unterstützung. Bei einem Treffen in Boostedt (Kreis Segeberg) haben Städteverband und Gemeindetag einen Katalog mit elf Forderungen vorgestellt. Besonders wichtig ist den Kommunen demnach, dass sie langfristig planen können und die Geflüchteten gleichmäßig verteilt werden. Außerdem sollen zum Beispiel mehr Freizeitmöglichkeiten für Geflüchtete angeboten werden. Polizei und private Sicherheitsdienste sollen die Sicherheit vor Ort verbessern. Gleichzeitig fordern die Kommunen klarere Regeln für die Rückführung. Die Landesregierung hat nach Eingang der Forderungen ein Gespräch angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 06:00 Uhr

Hamburger Linke: Abschiebehaftanstalt Glückstadt soll schließen

Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert die Schließung der Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg). Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern betreiben die Einrichtung gemeinsam. Seit Jahresbeginn gibt es dort keine Sozialberatung mehr, weil Personal dafür fehlt. Die Zustände in der Abschiebehaftanstalt Glückstadt seien unhaltbar, sagte die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Carola Ensslen. Hamburg müsse den Vertrag über die Abschiebehaft kündigen. In Schleswig-Holstein laufen laut Justizministerium Gespräche über die Sozialberatung. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 06:00 Uhr

"Wencke" sorgt für Sturm in SH

In der Nacht zu Freitag wird es stürmisch in Norddeutschland. Auf den Inseln und an der Nordseeküste könnte Sturmtief "Wencke" laut DWD orkanartige Böen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde bringen. Eine genaue Vorhersage, wie stark der Sturm wird, sei derzeit schwierig, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das Maximum des Sturms wird zwischen Mitternacht und sechs Uhr am Freitag erwartet - am Vormittag soll der Wind dann wieder nachlassen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei 8 bis 12 Grad

Heute bleibt es überwiegend bewölkt, Auflockerungen gibt es kaum. Der Regen nimmt zunächst ab, tagsüber sind nur noch vereinzelte Schauer möglich. Am Abend kommt von der Elbe her neuer Regen. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 8 Grad auf Amrum und 12 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). Schwacher bis mäßiger, am Abend an der Nordsee auffrischender Wind aus Süd bis Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 06:00 Uhr

