Bezahlkarte für Geflüchtete: Wie ist der Stand in SH? Stand: 22.02.2024 05:00 Uhr In Deutschland sollen Geflüchtete künftig eine sogenannte Bezahlkarte erhalten, mit der sie bestimmte staatliche Leistungen beziehen können. Die konkrete Ausgestaltung in Schleswig-Holstein steht aber noch nicht.

von Lilli Michaelsen

Die Bezahlkarte für Asylbewerber soll bundesweit eingesetzt werden - so hatten es die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im November 2023 verabredet. Damit sollen Geflüchtete einen Teil der staatlichen Unterstützung künftig über die Bezahlkarte beziehen. Wie viel Bargeld sie dann noch zur Verfügung haben, entscheidet jedes Bundesland für sich. In Schleswig-Holstein arbeite man gerade an der konkreten Ausgestaltung der Standards, so das Sozialministerium. "Wichtig ist dabei, dass für Schleswig-Holstein eine praktikable und diskriminierungsfreie Lösung entwickelt wird. Dazu gehört auch, dass Bargeldabhebung weiterhin möglich ist", so ein Sprecher des Ministeriums.

Bezahlkarte soll bis Ende des Jahres eingeführt werden

Bei der Bezahlkarte handelt es sich um eine guthabenbasierte Karte mit Debit-Funktion, die bundesweit gültig ist. Es können aber regionale Einschränkungen vorgenommen werden. Das gilt auch für bestimmte Branchen. Außerdem soll es nur eingeschränkte Transaktionsmöglichkeiten geben. Heißt: keine Überweisungen ins Ausland oder Online-Einkäufe. Damit soll verhindert werden, dass Sozialleistungen ins Ausland geschickt werden.

Das ist aber laut Städteverband Schleswig-Holstein nur der Fall, wenn die Karte einfach handhabbar ist, kein bürokratischer Mehraufwand für die Kommunen entsteht und Bund und Länder die Kosten für die Einführung und Administration tragen. "Dann unterstützen wir die Einführung einer bundesweit gültigen Geldkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber", so Marc Ziertmann, Geschäftsführer des Städteverbandes SH.

Breite Akzeptanz im ländlichen Raum schaffen

Auch der Kreis Ostholstein begrüßt die Einführung der Bezahlkarte und hofft, dass die Karte eine breite Akzeptanz findet. Das gilt gerade im ländlichen Raum des Flächenkreises Ostholstein, wo möglicherweise nicht jedes Geschäft elektronische Zahlungssysteme verwendet, so ein Sprecher des Kreises.

Abgeordneten im Landtag debattieren über Bezahlkarte

Im Landtag wird heute über die Einführung der geplanten Bezahlkarte diskutiert. CDU und Grüne sind sich zwar einig darin, dass die Karte auch in Schleswig-Holstein eingeführt werden soll, aber auch hier gibt es noch offene Fragen zwischen den Parteien. Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter meint, man befinde sich in Gespräche mit der CDU, "da gebe es unterschiedliche Positionen". Knackpunkt ist demnach die Auszahlhöhe der Karten. Für die Grünen sei es wichtig, dass die Bezahlkarte pragmatisch und diskriminierungsfrei ist. Für die CDU steht laut Fraktionschef Tobias Koch auch das politische Ziel im Fokus, nämlich Fluchtanreize zu reduzieren.

Dieser Ansicht ist auch die FDP. Ganz anders sieht das Lars Harms vom SSW. Er meint, wenn man so eine Karte einführe, dann müsse man damit auch alles tun können. Geflüchtete dürften dadurch nicht zu Menschen zweiter Klasse gemacht werden. Oppositionsführerin Serpil Midyatli von der SPD betonte, die Bezahlkarte werde keines der Probleme lösen.

