Fleisch nicht kontrolliert? Ermittlungen gegen Tierärzte Stand: 22.02.2024 11:50 Uhr Die Kieler Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Tierärzte, die Fleisch geschlachteter Tiere ohne Überprüfung als "genusstauglich" ausgewiesen haben sollen. Deshalb gab es Durchsuchungen.

Laut Staatsanwaltschaft Kiel wird gerade gegen zwei Tiermediziner und zwei Mitarbeiter von Schlachtbetrieben ermittelt. Den Angaben zufolge besteht gegen die vier Männer der Anfangsverdacht der Falschbeurkundung, der Bestechlichkeit und der Bestechung.

Tierärzte sollten Fleisch in Schlachthöfen kontrollieren

Die beiden Tiermediziner waren von Anfang bis Mitte 2022 vom Kreis Rendsburg-Eckernförde mit der Fleischkontrolle in Schlachthöfen beauftragt. In mehreren Fällen sollen sie dabei geschlachtetes Fleisch als genusstauglich freigegeben haben, ohne es zu überprüfen.

Unterlagen im Veterinäramt sichergestellt

Im Rahmen der Ermittlungen wurden deshalb Tierarztpraxen, Schlachthöfe und auch Privathäuser durchsucht. Außerdem stellten Beamte des Landeskriminalamtes Unterlagen im Veterinäramt im Kreishaus in Rendsburg sicher. "Wir haben gerichtlich angeordnete Durchsuchungen in den Privatobjekten sowie in den Tierarztpraxen und Schlachtbetrieben vollstreckt", sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Henning Hadeler. "Darüber hinaus sind wir beim Kreis Rendsburg-Eckernförde vorstellig geworden, um bei der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Kreises ebenfalls verfahrensrelevante Unterlagen zum Verfahren zu sichern."

Jetzt wollen die Ermittlerinnen und Ermittler die Unterlagen auswerten. Hadeler erklärt: "Es geht uns darum, festzustellen, ob und wenn ja in welchem Umfang Schlachttiere nicht den gesetzlichen Untersuchungen unterlegen sind und dennoch in den Lebensmittelkreislauf eingeführt wurden."

Zusammenhang mit Vorwürfen gegen Schlachterei in Flintbek?

Ob das Verfahren mit Ermittlungen gegen einen Schlachthof in Flintbek in Verbindung steht, wollte die Staatsanwaltschaft Kiel nicht bestätigen. Der Kreis hatte den Betrieb Mitte 2022 wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und Lebensmittelrecht geschlossen.

