Stand: 27.04.2024 11:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Galeria Karstadt Kaufhof: Filiale in Kiel bleibt bestehen

Bei der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof fallen 1.400 Jobs weg - 16 von 92 Filialen werden geschlossen. Besonders betroffen sind Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Das hat der Insolvenzverwalter am Sonnabendvormittag mitgeteilt. Die Filiale in Kiel ist von den Schließungsplänen nicht betroffen. Seit Anfang April ist bekannt, dass ein Konsortium aus einer US-Investmentgesellschaft und einer Firma des deutschen Unternehmers Bernd Beetz die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen will. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2024 11:00 Uhr

CDU will Wehrpflicht wieder einführen

Der CDU-Landesverband hat am Freitag eine sogenannte Kieler Erklärung zur sicherheitspolitischen Rolle Schleswig-Holsteins verabschiedet. Eine Forderung darin: Die Wehrpflicht soll "mittelfristig" wieder eingesetzt werden - für Männer und Frauen. Die neue Sicherheitslage durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe immense Auswirkungen auf Schleswig-Holstein, so CDU-Landeschef Daniel Günther. Es sei Zeit für eine echte Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Die Bundeswehr müsse bestmöglich aufgestellt sein. Günther betonte, man müsse dem Ernst der Lage Rechnung tragen und den Heimatschutz personell und materiell stärken. Schleswig-Holstein habe eine wichtige geopolitische Lage und spiele bei strategischen Überlegungen eine Schlüsselrolle, heißt es in dem Papier. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2024 10:00 Uhr

Fest für Sturmflut-Helfer in Barkelsby

Es war die schwerste Sturmflut an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste seit Jahrzehnten. Vielerorts wurden im vergangenen Oktober Promenaden, Häuser und Campingplätze zerstört. Tausende Helferinnen und Helfer konnten noch Schlimmeres vermeiden. Mehr als 1.000 von ihnen kamen am Freitag zu einem Helferfest auf Gut Rögen in Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dort bedankte sich unter anderem der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Rolf-Oliver Schwemer, für ihren Einsatz. Er sagte, dass der Einsatz der Menschen besonders deshalb zu würdigen sei, weil sie ihn in ihrer Freizeit und ehrenamtlich geleistet haben. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2024 09:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt 35:32 gegen SC DHfK Leipzig

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt ihren dritten Tabellenplatz verteidigt. Sie hat sich am Freitagabend beim SC DHfK Leipzig mit 35:32 (18:18) durchgesetzt. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte es dort jeweils Niederlagen gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2024 09:00 Uhr

Hauptbahnhof Hamburg: Züge fahren fast alle wieder nach Plan

Nach dem Unfall eines Bauzugs am Hamburger Hauptbahnhof am Nachmittag fahren die meisten Züge wieder nach Plan. S-Bahnen können den Bahnhof allerdings auch heute früh noch nicht anfahren - die Probleme könnten sich bis Montag hinziehen. Am Freitag war der Bahnhof vorübergehend gesperrt, kein Zug fuhr rein oder raus. Am Abend endeten Züge aus und nach Schleswig-Holstein dann vorübergehend in Hamburg-Altona. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei dem Unfall sieben Arbeiter verletzt, einer davon schwer. Um an die Verletzten heranzukommen, musste die Feuerwehr den Fahrstrom abschalten. Deswegen blieben vier Personenzüge auf freier Strecke liegen. Die mehr als 1.500 Passagiere wurden in Sicherheit gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2024 08:00 Uhr

VfB Lübeck zurück in der Regionalliga

Der VfB Lübeck ist endgültig aus der 3. Fußball-Liga abgestiegen. Nach einem 0:0 bei Arminia Bielefeld am Freitagabend kann der Tabellenvorletzte auch theoretisch die Klasse nicht mehr halten. Nach nur einer Saison in der 3. Fußball-Liga geht es für den Aufsteiger VfB Lübeck direkt in die viertklassige Regionalliga Nord zurück. Der Rückstand auf Waldhof Mannheim auf dem ersten Nichtabstiegsrang beträgt zehn Punkte, maximal neun könnte der VfB noch holen. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2024 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab

Am Sonnabendmittag ist es in Schleswig-Holstein freundlich. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dazu kann es Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Temperaturen stiegen dafür aber auf bis zu 12 Grad auf Sylt und bis 19 Grad in Hamburg. In der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt. Vor allem in der Nordwesthälfte Schleswig-Holsteins gibt es dann zunächst noch Schauer. Ansonsten bleibt es weitgehend trocken. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2024 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.04.2024 | 11:00 Uhr