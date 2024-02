Stand: 08.02.2024 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landratswahl in Dithmarschen: Entscheiden die Stimmen der AfD?

Heute wird im Kreis Dithmarschen der Landrat für die nächste Amtszeit gewählt. Antreten werden Amtsinhaber Stefan Mohrdieck (parteilos) und CDU-Politiker Thorben Schütt, der als unabhängiger Kandidat ins Rennen geht. Die Stimmen der AfD-Fraktion könnten eine wichtige Rolle spielen. Während ein großer Teil der CDU-Fraktion und die komplette FDP-Fraktion Thorben Schütt unterstützen, wollen die SPD-Fraktion und drei fraktionslose Abgeordnete nach eigenen Angaben Stefan Mohrdieck wählen. Doch so würden für keinen der beiden Kandidaten die Stimmen ausreichen. Deshalb könnte am Ende das Votum der sechs AfD-Abgeordneten den Ausschlag geben, wer neuer Landrat in Dithmarschen wird. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 12:00 Uhr

Schlaglöcher in SH: Keine Aussicht auf schnelle Besserung

Die extremen Witterungsbedingungen in Herbst und Winter mit viel Regen sowie Frost und Tau im Wechsel haben den Straßen in Schleswig-Holstein arg zugesetzt. Doch umfangreiche Reparaturen werde es in den kommenden Wochen nicht geben, heißt es vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Denn wegen der aktuellen Witterungsbedingungen könne nur Kaltasphalt eingesetzt werden, der nicht besonders langlebig sei. Für eine grundlegende Sanierung muss das Wetter stimmen, es darf weder feucht noch zu kalt sein, damit der Asphalt lange hält. Der ADAC in Schleswig-Holstein spricht von einem untragbaren Zustand. Sprecher Rainer Pregla warnt vor den Gefahren durch Schlaglöcher: "Fahrzeugen drohen so massive Schäden, das kann nicht im Sinne der Verkehrssicherheit und auch des Verkehrsflusses sein." | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 07:00 Uhr

Heides Bürgermeister entsetzt nach erneutem Überfall

Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) hat sich nach den jüngsten Vorfälle von Jugendgewalt in seiner Stadt entsetzt gezeigt. "Ich bin schockiert und traurig, dass es hier in Heide schon wieder zu solchen Vorfällen von Jugendgewalt kommt", sagte er. In der Vergangenheit hatte Heide einige Maßnahmen getroffen, um das Problem einzudämmen. So gibt es inzwischen mehr Polizeipräsenz, mehr Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche sowie mehr Sozialarbeiter. Am Wochenende waren am Heider Bahnhof (Kreis Dithmarschen) erneut zwei Kinder und Jugendliche überfallen worden. Die Beamten konnten zwei Jugendliche und einen Jungen im Alter von zwölf Jahren noch vor Ort festnehmen, ein weiterer flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 07:00 Uhr

THW Kiel verliert gegen Magdeburg: Der Meistertraum ist vorbei

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga eine Heimniederlage kassiert. Gegen den SC Magdeburg verloren die "Zebras" am Mittwochabend mit 26:33 (13:15). Damit sind die Chancen, dass die Kieler ihren Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigen können, weiter gesunken. Nach 19 Spieltagen hat der THW nun acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Magdeburg.| NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 06:00 Uhr

Medizinische Fachkräfte streiken auch in SH

Der Verband medizinischer Fachberufe ruft für heute bundesweit 330.000 Beschäftigte zu Warnstreiks auf. Wie viele Arzthelferinnen und Arzthelfer sich in Schleswig-Holstein an dem Streik beteiligen werden, ist laut Verband unklar. Patienten müssten sich aber darauf einstellen, dass zum Beispiel Termine verschoben werden. Mit dem Warnstreik wollen die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Heute beginnt die nächste Runde der Tarifverhandlungen. Der Verband fordert unter anderem knapp 15 Prozent mehr Gehalt und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 06:00 Uhr

Ver.di ruft Busunternehmer erneut zum Streik auf

Ver.di Nord hat die Beschäftigten der öffentlichen Busunternehmen aufgerufen, erneut die Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik soll vom 14. bis zum 16. Februar andauern. Ver.di reagiert damit auf das jüngste Angebot der Arbeitgeber. Dieses beinhalte keinerlei Bewegung in Richtung Entlastung und Arbeitszeitverkürzung, sagte ein Gewerkschaftssprecher. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Abends im Süden Schneeregen möglich

Heute ist es wechselnd bewölkt. Am Morgen und Vormittag sind einzelne Regen- oder Schneeschauer möglich. Im Laufe der zweiten Tageshälfte nehmen von der Elbe her Wolken zu, zum Abend hin kommt in den südlichen Landesteilen Regen, Schneeregen oder Schnee herunter. In der Nordhälfte bleibt es weitgehend trocken, hier gibt es vorübergehend heitere Phasen. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad in Großenbrode und bei 5 Grad in Hattstedt. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht von Südwest auf Südost bis Ost. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 06:00 Uhr

