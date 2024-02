Wieder Jugendgewalt in Heide - zwei Tatverdächtige in U-Haft Stand: 07.02.2024 13:10 Uhr Die Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen) hat eine Gruppe von etwa zehn Kindern und Jugendlichen im Visier. Sie soll seit Anfang des Jahres für mehrere Straftaten rund um den Bahnhof verantwortlich sein.

Der jüngste Vorfall ereignete sich laut Polizei am vergangenen Sonntagnachmittag. Eine Gruppe Jugendlicher soll zwei andere angegriffen haben, darunter einen 13 Jahre alten Jungen. Er wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die alarmierten Beamten konnten am Tatort noch drei Tatverdächtige antreffen, eine vierte Person konnte flüchten. Die Tatverdächtigen wurden befragt und die Beamten nahmen ihre Personalien auf.

Schwerer Raub - zwei Tatverdächtige in U-Haft

Der 13-Jährige wurde nach Angaben von Polizeisprecherin Merle Neufeld aus Itzehoe auch schon etwa zwei Wochen zuvor - am 21. Januar - am Bahnhof überfallen. Der Geschädigte erstattete laut Neufeld Anzeige. Zwei Tatverdächtige - ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger - sitzen wegen dieses Vorfalls in U-Haft. Ihnen wird schwerer Raub vorgeworfen. Das bestätigte auch Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow. Dem 13-Jährigen wurden Handy, Jacke und Schuhe geraubt.

Vier Fälle seit Anfang des Jahres

Außerdem soll es den Angaben zufolge auch am 20. Januar einen Vorfall gegeben haben. Insgesamt sind vier Fälle seit Anfang des Jahres bekannt. Bei einem Fall wurden einem 22 Jahre alten Mann und einer gleichaltrigen Frau Schuhe gestohlen.

Die Tatverdächtigen gehören laut Polizei zu einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die seit Anfang des Jahres für Straftaten im Bereich des Bahnhofes verantwortlich sind. "Sie sind alle im Alter von zwölf bis 18 Jahren", sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Itzehoe dauern an.

Polizei spricht mit Behörden und Erziehungsberechtigten

Befragungen mit allen Beteiligten laufen, sagte Merle Neufeld. Und auch ein Kontakt zu Jugendamt und Erziehungsberechtigten bestehe. Es habe bereits sogenannte "Gefährderansprachen" gegeben. Das bedeute so viel wie: "Wir haben dich auf dem Zettel, du siehst uns wieder, wenn wieder was passiert." Die Staatsanwaltschaft behandelt die Fälle laut Polizei priorisiert.

Auf die Frage, warum die Polizei nach dem größeren Vorfall am 21. Januar die Öffentlichkeit nicht informiert habe, sagte Merle Neufeld NDR Schleswig-Holstein: "Wir haben keine Erfordernis gesehen."

VIDEO: Gewaltausbrüche in Heide: Suche nach der Ursache (8 Min)

Fall von Mädchengewalt ist ein Jahr her

Vor genau einem Jahr hatte ein anderer Fall von Jugendgewalt in Heide bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Vier Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren hatten eine 13-Jährige geschlagen, gedemütigt und die Taten gefilmt und verbreitet. Die Mädchen zündeten der Jugendlichen laut Gericht unter anderem die Haare an und drückten eine Zigarette im Gesicht aus. Die Angeklagten hatten die Taten gestanden und wurden vom Jugendschöffengericht des Amtgerichts Meldorf verwarnt. Sie mussten gemeinnützige Arbeit leisten und ein Anti-Gewalt-Training absolvieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen