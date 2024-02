Stand: 06.02.2024 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bauernproteste: Trecker-Sternfahrt nach Lübeck

In Lübeck wollen heute zahlreiche Landwirte erneut gegen die Politik der Berliner Ampel-Regierung demonstrieren. Bis zu 500 Fahrzeuge und Trecker wollen laut der Stadt Lübeck zu einer Sternfahrt nach Lübeck aufbrechen - die Polizei sprach zuvor von bis zu 200 Fahrzeugen. Gegen 13 Uhr sammeln sie sich demnach dann auf der Wallhalbinsel und an der Musik- und Kongresshalle in der Innenstadt. Dort ist am Nachmittag eine Kundgebung geplant. Außerdem wollen die Bauern Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) treffen, der in Lübeck einen Bürgerdialog besuchen will. Die Landwirte wollen ihn dort laut den Organisatoren unangemeldet treffen und ihre Kritik persönlich vortragen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 06:00 Uhr

ADAC: Autos stehen länger im Stau als im Vorjahr

Autofahrerinnen und Autofahrer haben in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr deutlich länger im Stau gestanden. Das geht aus einer ADAC-Bilanz hervor. Demnach standen Fahrzeuge auf den Autobahnen im Land rein rechnerisch 10.230 Stunden im Stau und damit 2.405 Stunden länger als noch 2022. Vor allem A1 und A7 seien vielbefahrene Autobahnen. Aneinandergereiht käme man auf gut 18.000 Kilometer Stau - das sind rund 4.100 Kilometer mehr als im Vorjahr. Bundesweit führt Nordrhein-Westfalen das Ranking an, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 06:00 Uhr

Entscheiden Stimmen der AfD Landratswahl in Dithmarschen?

Am Donnerstag wählen die Abgeordneten des Kreistags in Dithmarschen einen neuen Landrat. Der parteilose Amtsinhaber Stefan Mohrdieck tritt wieder an, außerdem hat sich CDU-Politiker Thorben Schütt beworben. Mehrere Fraktionen haben noch nicht bekannt gegeben, wen sie unterstützen wollen. Deswegen gibt es einige Tage vor der Wahl Spekulationen, ob einer der beiden Kandidaten vielleicht mit den Stimmen der AfD-Fraktion zum neuen Landrat gewählt werden könnte. Sowohl Mohrdieck als auch Herausforderer Schütt sagten jedoch, dass sie keine Kontakte zur AfD-Fraktion hätten oder mit ihnen zusammenarbeiten würden. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 07:00 Uhr

Mehr Mitgliedschaften beim DLRG in Schleswig-Holstein

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat ihre Mitgliederzahl in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr erneut gesteigert. In Schleswig-Holstein wuchs die Zahl der Mitglieder um 4,6 Prozent auf 33.907, teilte die DLRG am Dienstag mit. Auch bundesweit legte die Zahl der Mitglieder zu: Ende 2023 seien 607.310 Mitgliedschaften gezählt worden - 4,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bisherige Rekord von rund 580.000 Mitgliedern wurde somit eingestellt. Rund 49 Prozent aller DLRG-Mitglieder sind eigenen Angaben zufolge 18 Jahre alt oder jünger, jedes zehnte Mitglied ist dagegen 60 Jahre alt oder älter. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 07:00 Uhr

Staatsanwaltschaft in SH untersucht Missbrauch in evangelischer Kirche

Wegen der vor zwei Wochen bekannt gewordenen Missbrauchsvorwürfe in der evangelischen Kirche hat sich in Schleswig-Holstein nun die Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet. Nach Angaben einer Sprecherin gibt es Anlass zur Prüfung, ob es im Land Straftaten gegeben hat. Die Nordkirche selbst teilte mit, dass ihr die in der Studie aufgeführten Fälle bekannt seien. Offenbar geht es dabei um 58 Beschuldigte - alle männlich, 33 von ihnen Pastoren, so ein Sprecher. Ende Januar veröffentlichte ein unabhängiges Forscherteam eine Studie über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche: Die Forschenden gehen darin von deutschlandweit Tausenden betroffenen Kindern und Jugendlichen aus. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 06:00 Uhr

Traditionsmarsch in Oeversee mit 260 Teilnehmenden

In Flensburg startet am Dienstagvormittag der traditionelle Oeversee-Marsch im Kreis Schleswig-Flensburg. Nach Angaben der Organisatoren sind 260 Teilnehmende aus Politik und von Verbänden angemeldet. Der Marsch erinnert an die dortige Schlacht im deutsch-dänischen Krieg von 1864 und daran, dass Flensburger Bürger zu Fuß nach Oeversee marschiert sein sollen, um die mindestens 500 Verletzten zu bergen und zu versorgen. Damals trafen dänische und österreichische Truppen, die Preußen unterstützten, aufeinander. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 06:30 Uhr

Junger Mann bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Auf der A23 bei Pinneberg hat es am Montagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr ist zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg-Nord ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen - anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach. Der 28-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Der Autobahnabschnitt musste Richtung Hamburg mehrere Stunden gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Im Süden trocken, im Norden andauernder Regen möglich

Heute sind anfangs im Süden noch trockene Abschnitte möglich, ansonsten gibt es viele, oft dichte Wolken. Aus Norden verbreitet sich teils kräftiger und lang andauernder Regen. Meist weht der Wind frisch, teilweise gibt es starken westlichen Wind mit stürmischen Böen und einzelnen Sturmböen. An der Nordsee sind schwere Sturmböen möglich. Die Tages-Höchstwerte liegen bei 7 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bis 11 Grad in Lauenburg/Elbe (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 16:30 Uhr

