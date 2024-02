Bauernproteste: Buh-Rufe für Christian Lindner in Lübeck Stand: 06.02.2024 18:08 Uhr In Lübeck haben Landwirte am Dienstag gegen die Politik der Ampel-Regierung demonstriert. Am Nachmittag passten die Landwirte und Unternehmer Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ab. Der war auf einer Stippvisite in der Hansestadt.

Hunderte Landwirte und Unternehmer hatten sich am Dienstagmittag zu einer Kundgebung an den Mediadocks auf der Wallhalbinsel versammelt. Neben der Bühne waren nach Angaben der Polizei aber nur rund zwei Dutzend Trecker positioniert. Auch auf der Roddenkoppel kamen Treckerkolonnen an. Mehr als 200 Fahrzeuge - überwiegend aus dem Kreis Ostholstein - standen dort. Die Forderungen der Anwesenden reichten von einer Senkung der Lkw-Maut bis hin zu einem kompletten Rücktritt der Ampelregierung.

Buh-Rufe für Finanzminister Lindner

Mit circa 40 Minuten Verspätung traf Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in Lübeck ein. Im Rahmen seiner Bürgerdialogtour sprach Lindner mit ausgewählten Gästen. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung im Hafenschuppen 6 war laut Webseite des Bundesfinanzministeriums notwendig. Die Landwirte waren dort zwar nicht angemeldet, wollten Lindner aber dennoch treffen und ihre Kritik persönlich vortragen. Der Finanzminister wurde nach Angaben einer NDR Schleswig-Holstein Reporterin mit Buh-Rufen und Trillerpfeifen durch die Landwirte und Unternehmer empfangen. Er wurde daher von der Polizei abgeschirmt und schnell in den Schuppen gebracht. Daraufhin versuchten die Protestler, den Bürgerdialog mit sehr lauter Musik zu stören. Zu einem Gespräch mit Landwirten kam es aber nicht.

"So geht es einfach nicht weiter", sagte ein Landwirt gegenüber NDR Schleswig-Holstein. "Ich möchte einfach, dass mein Hof weitergeführt werden kann. Ich habe ihn jetzt gerade erst übernommen und denke immer wieder darüber nach: War es überhaupt das Richtige?" Das Wasser stehe den Landwirten bis zum Hals, erzählte er, und an den vorgeschlagenen Abbau von Bürokratie glaube er nicht.

Verkehrsbehinderungen in und um Lübeck

Angereist waren die Demonstranten per Sternfahrt aus Ahrensburg (Kreis Stormarn), über die B75 Richtung Lübeck, aus Ratekau-Techau im Kreis Ostholstein sowie aus Ahrensbök und Kronsforde. Auf den Straßen in und rund um Lübeck war und ist es deswegen sehr voll. Nach Abschluss der Veranstaltung machten sich die Teilnehmer auf den Rückweg. Punktuell gibt es daher Verkehrsbehinderungen.

Polizisten pumpen platten Reifen auf

Ein kleiner Zwischenfall ereignete sich nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein, als ein Landwirt mit Trecker und Anhänger vor den Eingang von Schuppen 6 fuhr und dort die Luft aus seinen Reifen lies. Die Blockadeaktion dauerte solange, bis Polizisten die Reifen wieder aufpumpten. Der Landwirt musste weiterfahren.

